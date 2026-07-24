Nuovo grande appuntamento con la musica dal vivo nell’estate siciliana. Gaia sarà in concerto il prossimo 27 agosto 2026 all’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero. L’evento è promosso da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Portopalo di Capo Passero e porterà nella suggestiva cornice dell’estremo lembo meridionale della Sicilia una delle artiste più apprezzate e rappresentative del nuovo pop italiano. Il concerto è inserito nel cartellone del Festival dei due mari e fa parte del Wave Summer Music 2026. I biglietti saranno disponibili dalle ore 15 di domani, giovedì 24 luglio, online e nei punti vendita abituali.





Gaia è una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane. “Rosa dei venti” è il suo più recente disco, pubblicato il 21 marzo 2025: 13 tracce tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, e la sanremese “CHIAMO IO CHIAMI TU” certificata Disco di Platino e volata al primo posto della classifica Earone – brano più trasmesso dalle radio italiane. Il 7 maggio 2025 si è esibita al Fabrique di Milano con uno speciale concerto-evento – il BAILE, che ha preceduto il tour estivo prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound. Sul palco del Fabrique ha annunciato il secondo appuntamento nella stessa venue in programma il 18 aprile 2026.

Il suo ultimo singolo “NUDA” è uscito lo scorso 29 agosto per Columbia Records/Sony Music Italy.

Gaia è tornata sul palco del 76esimo Festival di Sanremo per la serata dei duetti, al fianco di Levante, reinterpretando il celebre brano I Maschi di Gianna Nannini.





Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo “Tokyo” al primo posto in radio nella classifica Earone, proseguito con “Dea Saffica” – brano manifesto, e “Sesso e samba” in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino, Gaia è tornata in gara al Festival di Sanremo nell’edizione 2025 con “CHIAMO IO CHIAMI TU”, dopo la partecipazione nel 2021 con “Cuore Amaro” e nel 2024, nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di “Lady Marmalade”. Nella serata delle cover si è esibita anche nell’edizione 2026 al fianco di Levante con il brano “I maschi”.

A coronare gli importanti risultati raggiunti, è stata proclamata a settembre 2024 “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei “Billboard Women in Music”.



Ha seguito il debutto all’Ariston del 2021, la pubblicazione del suo primo singolo internazionale “Boca feat. Sean Paul” e del suo secondo album in studio “Alma”. Il suo album di debutto “Nuova Genesi” è uscito invece nel 2020, contenente i singoli “Chega” e “Coco Chanel”.

Nel 2023 ha calcato i palchi di tutta Italia, protagonista dell’opening act del tour di Elodie, e ha ricoperto il ruolo di doppiatrice in “Wish” per Walt Disney Animation Studios svelando un lato inedito di sé.

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