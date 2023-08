Ventimiglia di Sicilia (Pa)- Il G.A.L. Metropoli Est con fondi del PSR Sicilia 2014-2022, a valere sulla sottomisura 6.4A ambito 1 “Turismo sostenibile” ha concesso un contributo pubblico all’agriturismo Case Varisco, di € 49.462,76 per la realizzazione di opere e acquisti rivolti ai criteri di sostenibilità richiesti dal PSR Sicilia – e di tipo ludico-ricreativo, dotando la struttura agrituristica, situata in contrada Traversa nel territorio di Ventimiglia di Sicilia (PA), di nuove attrezzature per le attività ludiche ed il tempo libero, il servizio di ospitalità e ristorazione.

“L’idea strategica del progetto-dichiara Antonio Rini, presidente del G.A.L.-deriva dalle grandi opportunità del settore turistico, sempre più orientato verso attività agricole connesse, peculiari e innovative, dove l’idea di ospitalità e di accoglienza tradizionale si coniuga con esperienze che vanno dal turismo culturale all’educazione, dal turismo eno-gastronomico a quello orientato al benessere psico-fisico e ricreativo”.

“Sono molto soddisfatto-dichiara Salvatore Tosi, direttore del G.A.L.-per il proseguimento dell’attuazione del Piano di Azione Locale del G.A.L. Metropoli Est e per aver supportato la diversificazione dell’attività agricola. D’altronde gli elementi essenziali di una nuova offerta turistica strettamente legata all’ambiente rurale e naturale sono: la disponibilità aziendale di un ampio paniere di prodotti tipici e genuini capaci di trasmettere un forte legame con il territorio e le tradizioni; soggiornare sul territorio per svolgere attività sportive, culturali e didattiche, promuovendo sempre e in ogni modo la difesa dell’ambiente. Una giornata in una fattoria didattica, da vivere tutti insieme con i bambini, è un’esperienza a tutto tondo”.

“La nostra fattoria didattica nata da una vecchia dimora estiva di famiglia-dichiara Bartolomeo Varisco, responsabile con la moglie delle Case Varisco- si trova a soli 26 km da Palermo un luogo ideale per conoscere da vicino l’agricoltura, l’ambiente, gli animali, l’economia, la cultura e le tradizioni del territorio, sia quello in cui abitiamo sia quelli in cui ci troviamo in vacanza. Le famiglie ed in particolare i bambini, possono toccare gli animali, la terra e i suoi prodotti, si possono avvertire gli odori tipici presenti in un’azienda agricola e nei suoi laboratori, si possono distinguere i versi, i rumori e i silenzi, e infine assaporare i gusti prelibati di ricotte e formaggi realizzati davanti i loro occhi per essere degustati nella stessa giornata.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.