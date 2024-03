Grazie alla mediazione di Ciccio Barone , noto Operatore di Sviluppo Locale Ibleo, il Pastry Chef Gianluca Cavallo ha donato al Museo del cioccolato di Modica IGP una stupenda scultura di cioccolato realizzata in occasione del Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Seniores, promosso da Conpait e Sigep, e svoltosi a Rimini lo scorso 21 gennaio. Il concorso unico nel suo genere che si rivolge ai pasticceri professionisti sopra i 24 anni di età, rappresenta un momento di massimo valore professionale, pensato ed organizzato su principi di serietà ed equità, il tutto per dare visibilità al futuro della categoria, diffondendo tra i pasticceri un sano orgoglio di appartenenza e proficui messaggi di bontà, qualità, passione per il lavoro, amore per il bello, creatività, collaborazione e rispetto. Il tema del concorso è stato “In viaggio verso l’Oriente”, che il maestro Cavallo ha interpretato magistralmente realizzando una testa di elefante raffigurante Ganesha, il dio dalla testa di elefante venerato dagli induisti e che nei testi sacri Indù è considerato colui che rimuove gli ostacoli, e che viene raffigurato con una sola zanna.



La scultura realizzata interamente in cioccolato , ha un peso di circa 15 chili, una altezza di 110 centimetri e una larghezza di 60. L’opera , per la quale il maestro cavallo ha impiegato oltre dieci ore di lavoro, è stata decorata con coloranti a base di burro di cacao.





Luogo: Museo Cioccolato di Modica , CORSO UMBERTO, 149

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.