(Perché votare? Cosa cambia? Quali benefici per noi? Perché perdere tempo? Rinuncio a votare, basta stipendificio a nullafacenti, questa volta non voglio essere complice di questi politici!). Alcune frasi degli elettori gelesi che non voteranno 8-9 giugno 2024.

Manca una settimana al voto per il rinnovo delle cariche elettive del fallito comune di Gela.

La città ultima in tutte le classifiche ha diversi primati, tutti negativi, praticamente è ultima su tutto, eccetto per l’inquinamento.

Ogni anno perde centinaia di cittadini la migliore forza produttiva, intellettuale scappa, è un biglietto solo andata, giovani che mai più ritorneranno in un luogo abbandonato da Dio e dagli uomini che vive di falsità e parole.

La classe giornalistica locale è rea di questa gravissima situazione ha creato negli anni passati demoni e angeli a tavolino, una manipolazione degna regime totalitario per trarne vantaggi economici.

Gela colpa della cattivissima informazione è una città falsa, diffamatoria, invidiosa. È invivibile. È eccezionale però per distruggere, diffamare, denigrare; un modo di vivere, un divertimento, un hobby, per molti.

La città del Golfo non ha un vero rappresentante politico dall’onorevole Salvatore Aldisio, tutto quello presente a Gela di importante, reale e irremovibile è stato realizzato inconfutabilmente grazie al suo lavoro politico. Dopo di lui il nulla, salvo le solite inutili parole.

Negli ultimi trent’anni a Gela sono presenti sempre gli stessi rappresentanti; ignoranti e arroganti che vivono di comparse in TV, comunicati, e social più che politici influencer trash.

I visi cupi e tristi dei commercianti, degli operai, degli agricoltori, dei cittadini, le lamentele, e logorii, fanno intuire che pochi andranno a votare, la gente è stanca, le prese in giro della politica e dei giornalisti politicizzati non attacca più.

La città ormai conta 69.000 abitanti, il numero scenderà ancora nei prossimi anni, comunque è il paese più numeroso tra quelli coinvolti in questa tornata elettorale.

Non andare a votare potrebbe avere dei risvolti politici positivi la richiesta di un decreto legge speciale per Gela (Legge Salva Gela), istanza da presentare allo Stato, un motivo in più per non recarsi alle urne per molti gelesi.

