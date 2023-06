Generazioni orafe siciliane in mostra. L’appuntamento è per oggi e domani nell’ex chiesa di san Mattia ai Crociferi in via Torremuzza, a Palermo. L’inaugurazione è in programma per oggi pomeriggio alle 18,30. La mostra è organizzata dalla categoria orafi di Confartigianato Palermo e vede protagonisti, oltre agli storici artigiani, anche gli studenti, futuri artigiani del domani.

Da ammirare, le creazioni di Aemme Jewels, Fancs V di Simona Elia, Gb Orafi e Officina 73 di Marco Orestano. Ma anche le opere dei ragazzi del liceo artistico Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara e dell’ente Endofap, che si sono cimentati grazie a dei percorsi formativi organizzati nelle aziende.

Il presidente della categoria degli Orafi di Confartigianato Palermo, Simona Elia, è orgogliosa poiché questa mostra è solo un primo esempio del percorso virtuoso che è stato attivato, grazie alla collaborazione tra artigiani, scuole e istituzioni, mirata a garantire un futuro agli artigiani orafi di domani. “Ci sono maestranze che possono affrontare le sfide del futuro, solo arricchendosi della conoscenza di tradizioni passate e proiettandosi a tecnologie innovative – dice –. Formazione e alta professionalità sono caratteristiche fondamentali da tramandare ai nostri giovani e attraverso la sinergia delle scuole locali di settore e delle aziende orafe, il risultato non potrà altro che migliorare nel tempo”.

“Questa mostra – dice Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo – è la testimonianza concreta dell’importanza che rivestono le categorie all’interno della nostra associazione. Abbiamo squadre di dirigenti che lavorano nell’interesse dei nostri associati, per la loro crescita, la loro promozione e per garantire il futuro degli antichi mestieri che vanno trasmessi di generazione e generazione senza mai tramontare”.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Palermo, sarà oggi dalle 17 alle 20 e domani, 8 giugno, dalle 10 alle 19.

