“Grazie al nostro contributo ed a una norma che mi vede proponente e firmatario abbiamo messo in sicurezza i circa 800 lavoratori contrattisti degli enti in dissesto Siciliani la cui scadenza era stata clamorosamente dimenticata. Il governo Schifani doveva programmare per tempo la proroga e solamente grazie all’azione congiunta tra la deputazione del Pd ed il contributo della Segreteria regionale della segreteria Regionale della CISL Funzione Pubblica Sicilia guidata da Paolo Montera si è riusctiti a traguardare un grande risultato, prorogare tutti i lavoratori interessati.

Lo dichiara il parlamentare regionale e vicecapogruppo all’ARS del Partito Democratico Mario Giambona alla luce della recente attività parlamentare posta in essere sia a livello regionale che nazionale attraverso il contributo dei parlamentari nazionali Nicita e Furlan al fine di centrare l’obiettivo di garantire i livelli occupazionali ad una platea di dipendenti che costituiscono ossatura essenziale degli enti locali Siciliani e che materialmente reggono in piedi tanti servizi comunali”

Rimane il tema di come garantire loro certezza. Ecco perché, conclude il parlamentare regionale, “ritengo sia indispensabile continuare il dialogo con la deputazione nazionale per avere ulteriori conferme normative attraverso il decreto milleproroghe utile a poter finalmente porre fine a questa pagina di precariato.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.