Doppio appuntamento su Rai 1 per Gianni Marino, tra i concorrenti più apprezzati della quattordicesima edizione di MasterChef Italia, protagonista nel weekend dell’11 e 12 luglio all’interno di UnoMattina Weekly, il programma condotto da Fabio Gallo, Lorella Boccia e Giulia Bonaudi.

Nel corso delle due puntate, Gianni Marino ha portato nelle case degli italiani non solo la sua cucina, ma anche il patrimonio culturale e gastronomico della Sicilia, proponendo ricette semplici, genuine e profondamente legate alle sue origini.





Nella puntata di sabato 11 luglio, Marino ha scelto di rendere omaggio a uno dei grandi classici della tradizione culinaria siciliana: l’involtino di melanzana alla palermitana. Una preparazione simbolo della cucina del territorio, capace di raccontare attraverso ingredienti semplici tutto il sapore e l’identità della Sicilia. Durante la dimostrazione culinaria, il cuoco bagherese ha illustrato i passaggi della ricetta, condividendo curiosità e consigli per realizzare un piatto che continua a rappresentare una delle eccellenze della gastronomia isolana.

Nella puntata di domenica 12 luglio, invece, spazio a una proposta perfetta per la stagione estiva. Gianni Marino ha preparato un cous cous fresco, veloce e alla portata di tutti, dimostrando come sia possibile realizzare un piatto gustoso, equilibrato e pratico, ideale per le giornate più calde senza rinunciare al gusto e alla qualità degli ingredienti.





Ma la partecipazione a UnoMattina Weekly è stata anche l’occasione per raccontare il territorio da cui proviene. Gianni Marino ha infatti voluto dedicare un momento speciale alla sua Bagheria, presentandola al pubblico di Rai 1 come la celebre “Città delle Ville”, patrimonio artistico e culturale della Sicilia. Ha inoltre ricordato con orgoglio come la città abbia dato i natali al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e al grande pittore Renato Guttuso, due figure che hanno contribuito a valorizzare il nome di Bagheria nel mondo.

Non è mancato un riferimento ad Aspra, la suggestiva frazione marinara di Bagheria, conosciuta per la storica tradizione della pesca e soprattutto per la maestria dei suoi abitanti nella lavorazione, conservazione e produzione delle acciughe, una vera eccellenza gastronomica che rappresenta un patrimonio identitario del territorio.





Le due puntate di UnoMattina Weekly hanno visto anche la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tra questi, nella puntata di domenica, Ivan Zazzaroni e Andrea Sannino che hanno dedicato un emozionante ricordo a Peppino di Capri, ripercorrendone la straordinaria carriera artistica e il contributo alla musica italiana.

Con la sua spontaneità, la sua competenza ai fornelli e il forte legame con le proprie radici, Gianni Marino ha saputo conquistare ancora una volta il pubblico televisivo, trasformando due semplici appuntamenti culinari in un autentico viaggio tra sapori, tradizioni e identità siciliana.

Luogo: Sicilia, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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