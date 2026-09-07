Giarre, arriva Patafest: tre giorni dedicati a sapori e tradizioni ionico-etnee

di Press Service

07/09/2026

Dal 23 al 25 ottobre 2026, Piazza Duomo, a Giarre, sarà teatro della prima edizione di “Patafest – Festa delle Tradizioni Ionico-Etnee”, una manifestazione nata da un’idea dell’assessore allo Sport e Spettacolo, Giuseppe Cavallaro, di creare un nuovo appuntamento dedicato alla gastronomia, alle tradizioni e alla convivialità.

A Giarre, infatti, non era mai stata realizzata una manifestazione dedicata all’ alimento patata, un tubero semplice, ma straordinariamente versatile, presente sulle tavole di tutti e capace di trasformarsi in tantissime preparazioni.

Fritta, al forno, bollita, arrosto o protagonista di ricette della tradizione, la patata incontra i gusti di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ed è proprio questa sua versatilità che sarà al centro di Patafest, attraverso degustazioni, area food, show cooking ed espositori.





Fondamentale è stato inoltre l’interessamento del Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Cardillo, che, insieme all’assessore Giuseppe Cavallaro, ha contribuito a creare le condizioni per la realizzazione dell’evento, patrocinato dall’ Assessorato ai Beni Culturali.

L’obiettivo è chiaro: partire quest’anno per gettare le basi di una manifestazione destinata a durare nel tempo, crescere e diventare sempre più importante per Giarre e per tutto il territorio.

PataFest- Festa delle Tradizioni Ionico-Etnee vuole infatti essere un punto di partenza, con l’ambizione di costruire negli anni un evento capace di valorizzare pienamente la produzione agricola e, allo stesso tempo, promuovere le numerose tradizioni ionico-etnee.









Le tradizioni ionico-etnee saranno protagoniste di un evento pensato per tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

L’organizzazione ufficiale sarà curata dall’associazione culturale “Saro Ragaglia”, in stretta collaborazione con il Comune di Giarre.

Patafest guarderà quindi all’alimento patata, come protagonista gastronomica, senza limitarla a una specifica varietà o provenienza, inserendola all’interno di un racconto più ampio, dedicato ai sapori e alle tradizioni ionico-etnee.Tre giorni, dunque, di sapori, tradizioni, spettacolo e allegria, per la prima edizione di Patafest.

Luogo: associazione culturale saro ragaglia, Calderai, 34, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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