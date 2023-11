Siamo ormai giunti alla fase conclusiva del Premio Biagio Andò con lo svolgimento della prova finale a cui sono chiamati gli studenti che intendono partecipare alla valutazione per conseguire le borse di studio messe in palio. La commissione giudicatrice del premio composta dal Presidente Roberto Tufano, da Orazio Licciardello, Presidente del Premio, dai Dirigenti Scolastici, dai due Sindaci di Giarre e Riposto e da due Dirigenti della Fondazione Nuovo Mezzogiorno ha deciso la traccia della prova scritta sottoposta agli studenti di IV° e V° anno svoltasi lunedì 13 novembre nei rispettivi istituti. Ricordiamo che si assegna un primo premio con il conferimento di una borsa di studio e un secondo premio con la consegna di otto borse di studio nel numero di due da assegnare a ciascun concorrente dei quattro Istituti di Istruzione Superiore. Il Presidente dell’Associazione ODIMED-LD Salvo Andò e il Segretario della Fondazione Nuovo Mezzogiorno Salvo Lisi hanno confermato la presenza alla cerimonia di premiazione a Giarre , domenica 19 Novembre alle 10.00 Cine Teatro Rex, del prof. Imad Abu Kishek, Rettore dell’Università “Al Quds University” di Gerusalemme, il quale giungerà in Italia insieme al Direttore Generale dello stesso Ateneo.La AQU (Al Quds University ) è stata fondata nel 1977 ed è l’unica università araba nella città di Gerusalemme con una forte vocazione internazionale. L’ Ateneo offre 55 corsi di laurea e conta più di 12.000 studenti attualmente iscritti di cui il 55% sono donne.

Imad Abu Kishek si è laureato presso l’Università di Al-Quds nel 1990 e ha iniziato a lavorare alla stessa università nel 1991 conseguendo il dottorato di ricerca in legge e politica pubblica presso la Northeastern University negli Stati Uniti d’America nel 2011. Oltre al suo incarico all’Università di Al-Quds, il professore ricopre molte posizioni importanti, è il Vice Presidente dell’Alquds Academy for Scientific Research and the Quality of Education, Segretario del Fondo e della Dotazione Alquds e membro della Scuola Nazionale Palestinese per l’Amministrazione.

