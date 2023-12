GIARRE – Avrà un’area baby, a forma di nuvola, con giochi per i bimbi più piccoli, un’area per le altalene, giochi inclusivi, un’area pic nic, uno spazio per piccoli spettacoli o rappresentazioni. Al centro la zona con il gioco più importante in cui potranno sbizzarrirsi più bambini. Accanto tre lettere “Ric”. E poi delle panche curve in muratura che di sera si illumineranno e vedendole dall’alto sembreranno tre sorrisi. Sono queste alcune caratteristiche del parco di Riccardo, la speciale area a verde che si sta realizzando in corso Messina a Giarre, in memoria del piccolo Riccardo Sorbello, di 2 anni, volato in cielo a causa di un brutto male. Nel suo ricordo i genitori, Marco e Ines, stanno portando avanti il progetto di un bellissimo parco dove far sorridere tutti i bimbi, e in quel sorriso rivedere quello del loro Ric.

Stamattina, nel Municipio di Giarre, il progetto è stato presentato dal progettista, l’architetto Antonino Ermini, nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti il sindaco Leo Cantarella con gli assessori al verde Tania Spitaleri e allo spettacolo Giuseppe Cavallaro. Presenti anche tanti sostenitori di questa iniziativa che ha fatto scattare una gara di solidarietà e sta mobilitando l’hinterland giarrese.

≪La vita è imprevedibile, non possiamo scegliere quello che ci accadrà. Quello che possiamo scegliere è come reagire: noi abbiamo scelto di reagire lottando perchè Riccardo, il nostro piccolo eroe, venga ricordato in un luogo d’incanto≫, ha detto la mamma di Riccardo, Ines Salanitri. Il papà di Ric, Marco Sorbello, ha portato l’estratto conto dell’associazione “ Il sorriso di Riccardo ” dove sono raccolte le offerte della raccolta fondi: quasi 100mila euro sinora, ma ancora servono altre risorse. ≪A questa somma – ha detto – va aggiunta la prima tranche di 21mila euro che ci ha concesso il Comune e che è stata utilizzata per la realizzazione delle piattaforme ultimate ieri e a cui ne seguirà un’altra di quasi del doppio dell’importo. Più ulteriori 10mila euro che Banco Bpm verserà nei prossimi mesi. Fondazione Radicepura ci fornirà buona parte del verde. Saremo, inoltre, presenti in tutte le manifestazioni che Confcommercio organizzerà in questo periodo natalizio≫.

Tante associazioni stanno organizzando eventi per contribuire alla realizzazione di questo parco; da ora e sino alla primavera tanti eventi sono in programma. ≪Questa iniziativa – ha detto il sindaco Leo Cantarella – ha toccato il cuore di tutti. Di concerto con tutti gli assessori abbiamo concesso questo spazio a verde. E’ un’iniziativa da elogiare: da un dolore forte nasce qualcosa di bello≫. ≪Non solo i giarresi – ha aggiunto l’assessore Tania Spitaleri – tutto un territorio e anche da fuori regione hanno risposto a questo progetto bello: il senso di comunità si ritrova quando si esce fuori dall’individualismo e si cerca di pensare a cosa si può donare agli altri≫.

La famiglia ha precisato che si occuperà anche della manutenzione del parco, una volta realizzato. Il parco avrà una recinzione, sarà videosorvegliato e illuminato a giorno anche di notte. Si sta pensando anche a collaborazioni con le scuole e a organizzare degli eventi gratuiti nel parco. ≪A Giarre non c’era mai stata una partecipazione simile verso un progetto – ha detto l’assessore Giuseppe Cavallaro -. Questo parco dovrà essere anche il parco di tutte le famiglie che hanno dovuto affrontare un percorso duro nella vita e sia espressione di tutti i bimbi che ci guardano dal cielo》.

