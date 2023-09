Sarà Giorgia Butera la protagonista dell’ultimo incontro della Rassegna Letteraria “Letture nel Chiostro – Partanna che legge”, organizzata dall’Associazione culturale “Ciuri”, presieduta da Filippo Peralta, con il sostegno del Comune di Partanna, e in collaborazione con la Libreria Ubik di Erice. L’evento si svolgerà il 4 settembre alle ore 19 nel Chiostro dell’ex Convento delle Benedettine, dove ha sede la Biblioteca Comunale ‘Francesco Saladino’. La Butera, presidente di Mete Onlus – Associazione impegnata sul fronte dei diritti umani internazionali, nella mediazione socio-culturale tra i popoli e nell’affermazione dei principi civili, democratici e liberali, presenterà il suo libro dal titolo “Dal sexting al revenge porn. Consapevolezza, educazione e crimine digitale” (Castelvecchi Editore) con la prefazione di Roberto Tobia – Segretario Nazionale di Federfarma.

Oggi il sexting è una pratica molto diffusa: complice una tecnologia alla portata di tutti, ci si scambiano messaggi, foto o video allusivi, sempre più espliciti, in coppia ma anche con sconosciuti. Cosa accade però quando la consensualità viene meno per via della fine del rapporto o perché una delle due parti non mantiene il patto di segretezza? Dove vanno a finire le immagini della nostra intimità? Il passaggio dal sexting al reato di revenge porn è fin troppo facile e frequente, e il brivido del proibito si trasforma in un incubo di vergogna con conseguenze anche drammatiche. Nato con l’obiettivo di fornire sostegno, il libro è un agile strumento di prevenzione e aiuto per giovani e adulti, un vademecum con indicazioni pratiche per le vittime, o potenziali tali, i loro familiari, amici, educatori, insegnanti. L’autrice dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.

Giorgia Butera è Sociologa della Comunicazione, Scrittrice ed Advocacy; dal 2014 è Presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa”. E’ stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno internazionale a difesa dei Diritti Umani.

Al termine della presentazione ci sarà una degustazione offerta dalla ProLoco di Partanna, partner dell’evento assieme alla Peralta Production – Eventi e Comunicazione Srls, alla rivista letteraria on line Loft Cultura e a Dret System Rete di Imprese.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.