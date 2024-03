La rete d’imprese Dret System – costituita dalla Dret project, società d’ingegneria s.r.l, dal Gruppo Di Stefano s.r.l., dalla ditta Promedil di Di Stefano Giorgio, e la società Ds ASFALTI S.R.L. – con sede a Partanna ma attiva in tutta Italia nei settori edili, della riqualificazione energetica, delle rinnovabili, della circular economy, delle ristrutturazioni edilizie e della vendita di materiale edile, in occasione della Giornata internazionale della donna, firma la campagna di comunicazione dal titolo: “L’Energia delle donne per un futuro più equo e sostenibile”.

Una campagna che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere su temi importanti e che trae spunto dall’attenzione e dall’impegno che le tre società della rete Dret System hanno posto negli anni al tema dell’uguaglianza e dell’inclusione proprio per una società più equa, sostenibile, senza differenze e stereotipi di genere.

La campagna sarà trasmessa su social, siti e media, e presenterà le 8 donne che fanno parte del team Dret System. Si tratta di donne talentuose, professioniste competenti, esperte nelle materie STEM, manager in carriera, mogli e madri eccellenti, gentili, resilienti, forti, determinate, responsabili, appassionate, impegnate ed energiche, ‘suddivise’ per i seguenti ambiti:

Settore Comunicazione e Marketing DRET:

Dott.ssa Sofia Fumusa, Responsabile Comunicazione e Marketing

Settore tecnico DRET:

Ing. Viviana Di Bella, Direttore Generale DRET Project e Resp. settore sviluppo e ricerca

Ing. Maria Pia Maiorana, Responsabile settore tecnico e progettazione DRET Project

Settore legale DRET:

Dott.ssa Maria Grazia Mistretta, Supporto ufficio legale

Dott.ssa Danila Di Stefano, CEO Dret Project s.r.l. e Resp. staff legale

Settore amministrazione e finanza DRET:

Rag. Mimma Gullo, Resp. staff contabilità e amministrazione

Dott.ssa Caterina Accardo, Supporto amministrativo

Settore commercio PROMEDIL:

Rag. Nicoletta Adamo, Responsabile negozio “Soluzioni Abitative”

Nelle società della rete d’imprese Dret System le persone sono il valore più grande, vengono valorizzate, ascoltate e formate per un ambiente di lavoro diversificato, inclusivo, in cui possano sentirsi a proprio agio nel portare se stessi al lavoro in maniera autentica.

Compongono, altresì, il team:

Giorgio Di Stefano, Ceo Promedil, Gruppo Di Stefano S.R.L., DS Asfalti S.R.L., Presidente di Dret System – Rete D’Imprese

Settore tecnico Dret:

Ing. Pietro Viviano, Direttore tecnico Dret Project

Ing. Giovanni Busterna, Responsabile sezione energetica

ing. Francesco La Iacona, Responsabile settore operativo Dret energia

Ing. Salvatore Morreale, Responsabile settore tecnico Dret energia

Ing. Gabriele La Milia, Resp. offerte tecniche e progettazione

Dott. Giancarlo Bonino, Responsabile amministrativo gare

Settore processi interni Dret:

Geom. Francesco Giacalone, Responsabile archivio pratiche e processi interni

Geom. Ignazio Iacono Quarantino, Tecnico archivio pratiche

Settore amministrativo, contabile e fiscale Dret:

Dott. Fabio Spagnolo, Responsabile fiscale e tributario

Settore produzione Gruppo Di Stefano S.R.L:

Geom. Vito Lombardo, Resp. e Direttore produzione e cantieri

Geom. Francesco Di Stefano, Responsabile cantieri

Geom. Filippo Gaiazzo, Tecnico di cantiere

Settore formazione e certificazioni Dret:

Dott. Giovanni Dell’Acqua, Responsabile sicurezza e certificazioni

Settore commercio Ppromedil:

Rag. Danilo Ditta Resp. e Direttore vendite e commercio

Antonino Casesi, Staff negozio “Soluzioni per l’edilizia”

Roberto Caracci, Staff negozio “Soluzioni per l’Edilizia”

Mario Sinacori, Staff negozio “Soluzioni per l’Edilizia”

Diego Giacalone, Staff negozio “Soluzioni per l’Edilizia”

Riccardo Catalano, Staff “Soluzioni per l’Edilizia”

Settore Asfalti: DS Asfalti:

Geom. Antonino Gaiazzo, Responsabile e Direttore Generale

Geom. Francesco Giaramita, impiantista

Sono questi i 50 professionisti che guidano le 50 maestranze specialistiche in cantiere e quotidianamente lavorano alla realizzazione delle opere contribuendo al raggiungimento degli obiettivi.

“Per quanto sia difficile ammetterlo, le battaglie per raggiungere la parità sono ancora molte e partono da una sensibilizzazione ed educazione sul fenomeno – dice Danila di Stefano, Ceo Dret Project S.R.L e vice presidente Dret System – . Nonostante i progressi compiuti nell’emancipazione femminile, molte donne e ragazze subiscono ancora violenze e discriminazioni in ogni parte del mondo e fanno fatica ad accedere al mondo del lavoro o ad affermarsi in posizioni di leadership. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un futuro prospero, sostenibile e in pace. Senza il contributo, l’energia, la forza delle donne nel lavoro così come nella vita quotidiana, nella cultura, nella politica, nell’economia, non sarà possibile guardare al futuro con serenità e speranza”.

“Garantire parità di accesso al lavoro, condizioni di lavoro dignitose, così come la rappresentanza femminile nei processi decisionali, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. La disparità di genere rappresenta uno dei primi ostacoli allo sviluppo economico, sociale e cultuale del nostro Paese, per questo occorre creare le basi per il cambiamento”, aggiunge Giorgio di Stefano, Ceo Promedil, Gruppo Di Stefano S.R.L., Presidente Dret System.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.