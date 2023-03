“Si celebra oggi, in coincidenza con l’ingresso della primavera, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Un appuntamento per ricordare anche i tanti caduti che entrano meno nelle cronache, eppure il loro sacrificio ha contribuito alla lotta alla criminalità organizzata al pari degli altri. Ogni anno, una città italiana diversa scandisce per le strade, uno per uno, i nomi di coloro che hanno perso la vita uccisi dalla brutalità delle varie mafie, alle loro famiglie è restituito il giusto tributo del ricordo. La scelta simbolica del 21 marzo è molto significativa: giorno dell’equinozio della stagione primaverile, simbolo di speranza che dal buio della sopraffazione mafiosa si può uscire, tenendo vivo il ricordo degli uomini dello Stato e dei cittadini che si sono sacrificati e con la volontà comune fra istituzioni e società civile”. È quanto dichiarato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, sulla giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.