Giornata di Screening Cardiologico gratuito presso l’Istituto Comprensivo “Calderone – Torretta” di Carini: Prevenzione al Centro del Progetto “BEN ESSERE GIOVANI”

Il 14 novembre si è svolta, presso l’Istituto Comprensivo “Calderone – Torretta” di Carini, una giornata dedicata agli screening cardiologici, un’importante iniziativa promossa nell’ambito del progetto “BEN ESSERE GIOVANI”. Il progetto è promosso dall’Associazione Movimento per la Salute dei Giovani ed è cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.

BEN ESSERE GIOVANI” si propone di promuovere la cultura della prevenzione attraverso attività di educazione alla salute. Coinvolgendo scuole e famiglie, mira a sensibilizzare le nuove generazioni su abitudini di vita sane e sulla necessità di monitorare la propria salute fin dalla giovane età,

Grazie a questa iniziativa, gli studenti della scuola di Carini hanno avuto l’opportunità di sottoporsi a screening cardiologici gratuiti, eseguiti da un team di medici e operatori sanitari qualificati.

La giornata ha registrato una grande partecipazione offrendo l’opportunità di usufruire di un servizio sanitario direttamente sul territorio. L’impegno dell’Associazione testimonia la volontà di garantire un accesso equo alla prevenzione per tutti i giovani, offrendo strumenti concreti per tutelare il loro benessere.

L’iniziativa rappresenta solo una tappa del progetto “BEN ESSERE GIOVANI”, che proseguirà con ulteriori attività di prevenzione e sensibilizzazione. Eventi come quello svoltosi a Carini sottolineano l’importanza di un’azione collettiva tra istituzioni, associazioni e comunità per costruire un futuro più sano per i giovani. L’Associazione Movimento per la Salute dei Giovani continua così a dimostrarsi un punto di riferimento fondamentale per la promozione della salute e del benessere delle nuove generazioni, rafforzando il messaggio che investire nella prevenzione oggi significa costruire un domani migliore.

