Il sorriso di Marisa Leo continua a fare rumore. A lei innamorata della bellezza della vita, dal 24 al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, dallo sport alla musica, dalla comunicazione alla fotografia, saranno dedicate alcune delle iniziative che si svolgeranno nel capoluogo dell’ Isola.

“Fare rete” per un profondo cambiamento culturale, la mission della Marisa Leo aps, l’associazione voluta dalla mamma di Marisa, la signora Nina Cammarata, dagli amici, dalle socie di “Le Donne del Vino- delegazione Sicilia”, dai colleghi di “Colomba Bianca”, l’azienda vitivinicola dove la giovane donna lavorava in qualità di responsabile marketing e comunicazione, per continuare ad operare nel segno della Cultura del Rispetto che ha permeato la vita della 39enne di Salemi, uccisa dall’ex il 6 settembre 2023.

“In queste giornate dedicate alle donne che lottano per affermare la propria libertà- dice la signora Cammarata, mamma di Marisa e presidente della Marisa Leo aps- siamo grate a tutte le persone che vogliono ricordare Marisa attraverso la loro arte, la loro professionalità o, semplicemente, radunandosi e camminando assieme per le strade di Palermo. La nostra associazione sarà sempre presente ogni volta che Marisa verrà ricordata attraverso eventi volti ad elevare l’animo umano e diffondere la cultura del rispetto. È semplicemente ciò che Marisa faceva, sempre, in ogni momento della sua vita.È semplicemente ciò che Marisa continua a fare, attraverso noi “.

La “Marisa Leo aps” domenica 24 novembre alle h 09,00, parteciperà alla 6^ edizione della “Palermo..in rosa”, la manifestazione ludico-motoria organizzata da “Now Team A.S.D.”, per diffondere il messaggio del rispetto delle donne. Senza se e senza ma. Un’onda rosa di sorrisi, sport, musica e gioia di vivere attraverserà la città di Palermo per dire no alla violenza di genere. Appuntamento alle 9,00 a Piazza Politeama. Si attraverserà via Ruggero Settimo, il Teatro Massimo, via Cavour, via Roma, via Calvi, via Borrelli, piazza Croci, via Libertà per fare ritorno in piazza Politeama. L’intero percorso, di circa 3 chilometri sarà chiuso al traffico veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti che potranno percorrere la distanza anche a “passo libero”. La partecipazione è libera.

Basterà quindi recarsi in orario alla partenza per prendere parte all’evento. Per coloro che vogliono offrire un sostegno in più all’iniziativa c’è la possibilità di acquistare il pettorale simbolico e la t-shirt dell’evento tramite il sito www.palermoinrosa.it o presso il punto vendita di Tecnica Sport in via Aquileia a Palermo.

Lunedì 25 novembre, intenso il programma di iniziative dedicate a Marisa Leo. Alle h,18,00 al Circolo della Stampa, l’Assostampa Sicilia terrà un incontro dedicato a Marisa Leo. Sarà consegnata una targa intestata alla manager del vino, “Donna del Vino” per il suo lavoro sulla comunicazione.

Lunedì 25 novembre si continua alle 21, 00 al Teatro Golden, con il concerto “Women’s Voice” della Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone con cantanti e artiste ospiti di alto livello, per promuovere la Cultura del Rispetto. Annandrea Vitrano, Stefania Blandeburgo, Cristina Ramos, Deborah Iurato, Lidia Schillaci, SONG’S Sisters, Maria Francesca Mazzara, Federica Foresta e Federica Neglia. Queste tutte le cantanti ed artiste ospiti dell’evento dell’orchestra di tutte donne Women Orchestra, per uno spettacolo all’insegna della musica e dell’impegno a favore di una società inclusiva.Unico uomo sul palco del Teatro Golden sarà Mario Incudine, artista poliedrico e carismatico.Ricco e variegato il programma proposto al pubblico, con brani che spaziano tra diversi generi musicali- dall’Opera classica alla musica da film, al jazz e al pop, fino al rock-e periodi storici, per offrire un’esperienza sonora emozionante e coinvolgente. Parte del ricavato sarà devoluto alla Marisa Leo aps. “Women’s Voices” è organizzato da ASC Production in collaborazione con Associazione Freedom di Salvo Melia, con Le Donne del Vino di Sicilia e con l’APS Marisa Leo, ed è patrocinato dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dall’Assemblea Regione Siciliana.

Biglietti in vendita vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/women-s-voices/251271 Botteghino del teatro in via Terrasanta, 60 tel.91.6264702 segreteria@cinemateatrogolden.it)

Spazio alla fotografia. Unique Portrait con le Donne del Vino per l’associazione Marisa Leo Aps, in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Lo staff dello studio del fotografo professionista palermitano Alessio Falzone ha deciso di dedicare i suoi scatti di Unique Portrait, il progetto che mira alla riscoperta della foto stampata, al mondo femminile devolvendo una parte del ricavato ed eventualmente anche offerte libere all’associazione intitolata a Marisa Leo, che ha perso la vita per mano di un uomo che diceva di amarla.

