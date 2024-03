In occasione della tradizionale ricorrenza dell’8 marzo, l’organizzazione di volon-tariato “Un Nuovo Giorno” presieduta da Antonella Macaluso sceglie il romanzo dell’autrice Lucia Vincenti per affrontare alcune tematiche che riguardano la condizione femminile.

“Aurora. Forse il caso esiste” è il titolo dell’opera pubblicata da Edizioni Ex Li-bris di Carlo Guidotti che sarà presentata in anteprima venerdì 8 marzo a partire dalle 11:30 nella sede operativa dell’associazione, in via Calcante 9.

A dialogare con Lucia Vincenti saranno Antonella Macaluso e Carlo Guidotti; gli interventi saranno moderati dalla giornalista Marianna La Barbera.

“Abbiamo scelto il libro di Lucia Vincenti – spiega il presidente di “Un Nuovo Giorno” – perché la nostra associazione si occupa di soggetti esposti al rischio di marginalità e del reinserimento sociale dei detenuti: la protagonista della storia, Aurora, è una donna dal passato travagliato che ha conosciuto il carcere e che saprà ricostruire il proprio futuro”.

Rimasta sfregiata a causa di un atto di violenza, la donna riesce a riconquistare il suo aspetto, la sua anima e la sua sessualità: una combattente che non si arrende malgrado il rischio di cadere sotto i colpi inferti dalla vita.

Un racconto avvincente denso di spunti di riflessione, che contiene le storie di tante detenute e vittime di femminicidio.

L’8 marzo è, per “Un Nuovo Giorno”, una ricorrenza molto importante: l’organizzazione di volontariato, infatti, è stata inaugurata proprio in occasione della Festa della Donna, nel 2016.

Un impegno che prosegue quotidianamente, a favore dei soggetti in difficoltà e delle persone in uscita dai circuiti penali, proponendo anche percorsi per gli auto-ri di atti di violenza.





Luogo: “Un Nuovo Giorno” odv , via Calcante , 9 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

