Si celebrerà domenica 15 febbraio la Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. In questi giorni, Aslti, l’associazione contro le leucemie e i tumori infantili, ha aderito alla campagna di Fiagop “Un succo per la vita”: con un contributo minimo di 6 euro, sono state distribuite bottigliette di succo di melograno. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi a sostegno dei progetti di ricerca nazionali sui tumori pediatrici e di iniziative concrete a supporto dei bambini e delle loro famiglie. Il succo di melagrana, simbolo di forza, salute e rinascita, diventa così un messaggio di speranza e solidarietà.





Giunta alla venticinquesima edizione, la giornata è promossa da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni esistente nel mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi. In Italia uno dei membri fondatori è la FIAGOP, Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica che, anche quest’anno, ha programmato alcune attività di sensibilizzazione a livello nazionale. “In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, ASLTI rinnova il proprio impegno al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie – ha sottolineato Antonella Gugliuzza, presidente dell’associazione – . Quest’anno abbiamo scelto di sostenere il progetto di ricerca “Standardizzazione della valutazione delle condizioni predisponenti il cancro nelle neoplasie pediatriche e AYA”, un’iniziativa fondamentale per indagare le sindromi genetiche ereditarie che aumentano il rischio di sviluppare tumori. Investire in questo ambito significa offrire concrete opportunità di prevenzione, diagnosi precoce, cura e consulenza genetica, non solo ai pazienti ma anche alle loro famiglie. Crediamo che la ricerca sia uno strumento essenziale per costruire un futuro con più speranza, consapevolezza e possibilità di guarigione”.





Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fiagop.it e www.giornatamondialecancroinfantile.it Un’altra iniziativa che rientra nella celebrazione della Giornata, è prevista per lunedì 23 febbraio, a Mussomeli: un alberello di melograno sarà piantato all’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci alla presenza di studenti e professori. “Aslti celebrerà la Giornata contro il cancro infantile anche con l’Olimpic Peace Cup – afferma Ilde Vulpetti, fundraiser e direttrice dell’area operativa di ASLTI, la squadra di calcio Sporting Warriors scenderà in campo lunedì a Palermo, al centro sportivo Green Prater, in un quadrangolare organizzato in collaborazione con la Nazionale del Mediterraneo, con il patrocinio nazionale dell’Us Acli”.

