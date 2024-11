La Giornata Mondiale della Gentilezza quest’anno per il Movimento Italiano ha un valore ancor più forte perché arriva dopo l’assemblea mondiale che ha visto riuniti a Palermo, alla presenza del ministro Nordio, i leader globali a testimonianza di quanto crediamo nel valore della Gentilezza come pratica fondamentale che può contribuire concretamente ad un serio cambiamento sociale”. Lo ha detto la presidente del movimento italiano per la gentilezza, Natalia Re, in occasione della giornata mondiale per la gentilezza che ricorre oggi.





“Come diceva Esopo- continua Re- nessun atto di gentilezza, pur piccolo che sia, è mai sprecato. Per questo riteniamo che la pratica della gentilezza può essere un antidoto efficace alle violenze, come supporto nella riparazione dei conflitti e disagi psico-sociali ed indicatore del benessere di un Paese, capace di influire sulla ricchezza dello stesso. E sulla scia di questa convinzione abbiamo promosso le nostre Campagne di Attenzione Sociale #abbiamobisognodiriconoscimento ed #abbiamosetedigentilezza per sensibilizzare sull’importanza di pratiche gentili e abbiamo altresì lanciato il progetto “Sicilia Gentile”, patrocinato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e del Lavoro che ci permetterà di lavorare con studenti, famiglie e persone inserite nel circuito penale al fine di promuovere azioni educative e costitutive di una cultura della gentilezza che sarà identitaria per la nostra regione. In cantiere anche l’ “Agenda Scuole”, ovvero incontri programmati all’interno delle scuole di ogni ordine e grado ed anche incontri negli istituti penitenziari e nei luoghi di cura oltre ad alcuni incontri che coinvolgeranno le famiglie e gli operatori della pubblica amministrazione”.

