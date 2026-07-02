Venerdì 3 luglio, alle ore 18:00, all’NH Hotel di Catania (Viale Kennedy), si svolgerà il Congresso Costituente dei Giovani Autonomisti, il primo appuntamento regionale che darà vita all’organizzazione giovanile legata a Mpa-Grande Sicilia.

Sarà una giornata di costruzione politica e organizzativa. Dopo mesi di lavoro nei territori, i giovani autonomisti si riuniranno per definire la propria identità, approvare il manifesto politico e costituire ufficialmente gli organi dirigenti regionali.

«Bisogna ritrovare il coraggio di battersi per una Sicilia libera, ricca e pienamente in grado di autogovernarsi. Siamo convinti che la Sicilia possieda tutte le risorse umane, culturali, economiche e strategiche per camminare con le proprie gambe e per costruire un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del territorio, delle imprese, dell’agricoltura, del turismo, dell’innovazione. Serve, però, una classe dirigente nuova che sappia mettere gli interessi dei siciliani davanti a tutto. È questa la sfida che vogliamo cogliere», affermano i giovani autonomisti.





Nel corso dei lavori saranno nominati il Coordinatore Regionale, i Coordinatori Provinciali e le Commissioni tematiche, che guideranno l’attività della giovanile nei prossimi mesi nei settori della comunicazione, della formazione politica, delle politiche giovanili, dei rapporti con il mondo universitario e studentesco, dell’identità siciliana e dei rapporti istituzionali.

Il congresso rappresenterà anche il punto di partenza di una nuova fase di radicamento territoriale, attraverso il lancio della campagna di tesseramento e di una struttura organizzativa stabile, capace di coinvolgere giovani provenienti da tutta la Sicilia.

Il Congresso Costituente sarà aperto alla partecipazione di giovani, amministratori, rappresentanti istituzionali, iscritti e simpatizzanti che intendono contribuire alla costruzione di una nuova stagione di impegno politico per la Sicilia.

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