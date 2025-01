Il Cardiologo e Direttore Sanitario Giovanni Fazio: “Stiamo dando voce a tutte le categorie, con noi confronto costruttivo. Consapevole che il momento storico richieda un ricambio, che alle cosiddette nuove leve sia necessario dare un’opportunità concreta. Da sempre convinto sostenitore della sana amministrazione credo in questo nuovo progetto. Un’iniziativa sorta dalla volontà di una parte di colleghi e cittadini che al di là degli steccati, intende mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze al servizio del cittadino. La scelta di un’area civica è stata dettata dalla considerazione che, in un momento storico così difficile e particolare, chi ha un passato criticabile debba farsi da parte e le scelte debbano cadere su persone integerrime, che possono mettere al servizio della comunità un bagaglio politico e amministrativo ineccepibile sotto ogni punto di vista.



Ho messo a disposizione la mia esperienza e le mie possibilità, senza rivendicare alcuna candidatura, ma per pura e intramontabile passione politica. Ho già avuto le mie soddisfazioni e voglio dare il mio contributo per far radicare sul territorio questa anima civica , nel convincimento che la politica si possa fare anche senza stare nelle istituzioni. Ho a cuore, più di ogni altra cosa, le sorti dei cittadini e ritengo che sia un dovere inderogabile spendersi su un territorio così importante come Carini.

Come discusso con Gallina Giovanni ciò che conta, è l’appartenenza al credo e ai valori dei moderati, che resta ferma e imprescindibile. Auspico, pertanto, in chi si riconosce in queste idee, il più ampio confronto e coinvolgimento per i futuri appuntamenti locali ”.



