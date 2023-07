Giusi Battaglia, la talentuosa e appassionata cuoca Giusina, che delizia i suoi spettatori preparando ricette gustose e sempre diverse legate alla tradizione sicula e, in particolare, a quella palermitana, presenterà il suo libro “Viaggio in Sicilia”, martedì 1° agosto, alle ore 19.30 alle Cantine Baglio Oro, a Marsala.

L’evento è organizzato dalla stesse Cantine, con il supporto della Peralta Production Srls di Filippo Peralta, della rivista on line Loft Cultura e della Libreria Ubik di Erice. Al termine dell’incontro si terrà il firmacopie e una degustazione di vini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Dialogherà con l’autrice la giornalista Jana Cardinale.

Volto noto di Food Network grazie al format “Giusina in cucina”, Giusi Battaglia è una giornalista riscopertasi cuoca durante il lockdown del 2020. Appassionata di comunicazione, dopo la laurea, nel 2005, si trasferisce a Milano dove trova lavoro e completa la sua “gavetta”. Decide poi di aprire la propria agenzia di comunicazione, con la quale inizia le prime importanti collaborazioni nel campo dello spettacolo, assistendo l’ufficio stampa di personaggi famosi come Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo, Enzo Miccio, Ficarra e Picone. Durante la grave pandemia di Covid-19, il settore della comunicazione vive una fase di crisi: Giusina utilizzerà il lockdown per reinventarsi e dedicarsi alla sua vecchia passione: la cucina. Il successo delle sue ricette sui social non passerà inosservato e Gesualdo Vercio, senior programming director di Real Time e Food Network, contatterà Giusi per realizzare un nuovo programma tv con un format inedito, dal taglio intimo, girato in una cucina semplice e senza grosse pretese. Sarà proprio questa atmosfera casalinga la chiave del successo di Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, il cooking show in onda su Food Netowrk che renderà Giusi Battaglia nota al grande pubblico, grazie al suo viaggio attraverso le ricette della tradizione palermitana e della sua amata Sicilia.

CANTINE BAGLIO ORO

Contrada Perino, 235 – Marsala (TP)

Tel : +39 0923 967744

https://maps.app.goo.gl/GAYuSEr6NTmMiUCe8

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.