E’ tutto pronto per il Dattilo Cibus Fest, l’evento enogastronomico promosso dalla Pro Loco Dattilo, presieduta dal dott. Salvatore Fiorino, secondo un format ideato da Filippo Peralta che, con la Peralta Production, ne curerà l’organizzazione.

L’attesa manifestazione, voluta per promuovere il cibo del territorio, è giunta alla terza edizione, e si svolgerà dal 18 al 20 ottobre, dando spazio a tutte le tipicità del comparto agroalimentare del comprensorio, con il patrocinio del Comune di Paceco, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Nell’ambito dell’iniziativa, che prevede momenti legati all’arte, alle tradizioni e alla musica, verrà allestito come sempre un “Villaggio dei sapori”, che ospiterà anche spettacoli e momenti di intrattenimento.

L’enogastronomia, che è certamente tra le principali motivazioni che spingono i turisti a visitare il territorio di Paceco, oltre al patrimonio ambientale, artistico e culturale, vivrà il suo momento clou grazie alla presenza all’evento di Giusina Battaglia, giornalista, autrice di libri di ricette e volto noto della cucina italiana, che unirà la sua passione e la sua competenza in uno show cooking d’eccezione che sarà anticipato dalla presentazione del suo nuovo libro dal titolo “Sicilia, acqua e farina”, in uscita l’8 ottobre. Conosciuta da tutti per il suo programma di successo “Giusina in cucina”, in onda su Food Network Italia Canale 33, Giusi Battaglia inaugurerà, dunque, la nuova edizione del Dattilo Cibus Fest.

Sarà come sempre un weekend ricco di gastronomia, tradizioni e divertimento, con la possibilità di gustare i migliori prodotti tipici del territorio, che quest’anno ha previsto un’area dedicata interamente ai prodotti senza glutine, grazie alla collaborazione con AIC – Associazione Italiana Celiachia.

Diversi i momenti di spettacolo previsti, e tra questi, domenica 20 ottobre, l’esibizione dell’Orchestra e Coro “Sheherazade”, la talentuosa formazione che include circa 50 studenti delle scuole della provincia di Trapani, di età compresa tra i 12 e i 22 anni, che suonano una vasta gamma di strumenti tra violini, violoncelli, chitarre, flauti, clarinetti, oboi e sax, che offrirà un repertorio che spazia dal classico al jazz e al pop.

Il sabato, invece, si svolgerà la Gimkana Trattoristica, una competizione unica che mette alla prova le abilità di guida e la destrezza dei partecipanti, che affronteranno un percorso a ostacoli progettato per sfidare la loro maestria nel manovrare i trattori agricoli. Non solo una gara, ma un momento di divertimento e condivisione in un ambiente competitivo ma amichevole.

Tra gli ospiti dell’evento anche i Calandra & Calandra con la loro musica che unisce tradizione e modernità. Evento inedito, nell’ambito della manifestazione, sarà il Dattilo Capitale del Folklore, iniziativa patrocinata dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane: carretti siciliani, musica popolare e i migliori gruppi folkloristici si uniranno per regalare emozioni uniche volte a custodire e promuovere un patrimonio da non dimenticare. Nell’ambito dell’evento, inoltre, si terrà la 4^ edizione del Premio ‘91027’, dedicato alle eccellenze del territorio.

Già riconfermato anche il concorso canoro per giovani talenti, “Lasciatemi cantare”, sotto la direzione artistica di Peppe Aleci. In programma anche uno show cooking del maestro della cucina siciliana Peppe Giuffrè, per un viaggio tra i sapori autentici della nostra isola, dove tradizione e innovazione si incontrano in piatti indimenticabili.

L’inaugurazione dell’evento è in programma il 18 ottobre alle ore 17.

Raggiungere la piazza dove si svolgerà, da venerdì a domenica, la manifestazione è semplice: si arriva in meno di cinque minuti dallo svincolo di Dattilo sull’A29Dir Palermo-Trapani.

