Massimo Galfano, celebre cantante, paroliere, produttore e vocal coach italiano con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Gli Amori” (Hurricane Music Production). Questa traccia, disponibile in tutti i digital store dal 27 Maggio, in occasione del compleanno dell’artista, non è soltanto un ritorno sulle scene, ma un ponte animico ed emotivo che collega Galfano al suo indimenticabile amico e icona della musica italiana, Toto Cutugno.

“Gli Amori”, che funge da apripista all’album “Emozioni” – disco che ripercorre i più grandi successi di Cutugno attraverso la sensibilità e l’intensità interpretativa di Galfano, la cui uscita è prevista per il prossimo 27 Ottobre – simboleggia un significativo collegamento tra il passato e il presente, immergendosi nella profondità dell’amicizia e nella potenza delle emozioni sulle ali di melodie che hanno accompagnato e abbracciato intere generazioni.



Massimo Galfano ha scelto “Gli Amori” per aprire il percorso di questo album perché rappresenta una delle canzoni più care a Toto, e a sua volta, uno dei brani che più lo ha toccato personalmente e artisticamente.



«In un’epoca in cui la discografia e gli autori sembrano esitare nel parlare d’amore con eleganza e rispetto – dichiara – “Gli Amori” si fa strada nell’anima come una meravigliosa espressione di sentimenti genuini. Questo brano, ha anche un significato storico particolare, essendo stato interpretato da Ray Charles nella serata degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo 1990; un evento che ha segnato l’incontro memorabile tra diverse culture musicali. È un mix di emozioni e bellezza che continua a risuonare nel tempo.»



Nato a Jugenheim, Germania, da genitori siciliani e cresciuto nel cuore della Valle del Belice (TP), Massimo Galfano ha iniziato la sua carriera artistica come attore teatrale a soli 13 anni, per poi fondare la band musicale “Terzo Pensiero” nel 1996. Dopo lo scioglimento della band nel 2000, ha intrapreso la carriera solista, distinguendosi come cantante, interprete, autore, vocal coach e produttore. La sua carriera è ricca di collaborazioni, premi e tour internazionali, che includono riconoscimenti come il Politeama Festival, il Global Legend Talent Award, e un Disco d’Oro alla carriera dalla Hurricane Music Production.



“Gli Amori”, prodotto dalla Eventi e Management e da Puresound, con il suo richiamo alle radici profonde dell’amore e alla connessione tra esseri umani, è un brano che arriva dritto al cuore, esprimendo in versi di rara bellezza ed eleganza, come «Due consonanti perse in tre vocali, son loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti. E li chiamiamo amori», una verità universale, che non conosce lingua, cultura, religione o nazione, sulla natura del sentimento più potente e trasformativo al mondo.



Questa versione del brano, magistralmente interpretata da Galfano, segna un importante momento di riflessione sul valore dei rapporti interpersonali e delle emozioni, dei battiti di vita che essi ci regalano, celebrando la vita e l’opera di uno dei più grandi cantautori della Musica Italiana, Toto Cutugno, attraverso gli occhi e la voce di un amico, un collega, un fratello. Con una delicatezza ed un rispetto che solo l’arte pura può racchiudere, Galfano riesce a trasmettere ogni sfumatura emotiva, rendendo “Gli Amori” l’emblema del legame indissolubile che unisce le persone, tra cui gli artisti e i loro pubblici.



Questa rivisitazione è un messaggio di speranza e comprensione che riafferma l’importanza dell’amore e dell’umanità in un mondo sempre più individualista. Attraverso le parole e le melodie de “Gli Amori”, Galfano ci invita a riconnetterci ai valori fondamentali della vita, sottolineando come i l’amore possa essere la chiave per superare le sfide e le divisioni. Con la pubblicazione di questo singolo e dell’album “Emozioni” di prossima pubblicazione, Massimo Galfano continua a lasciare la sua impronta raffinata ed empatica nel panorama musicale, portando avanti un dialogo artistico che valica tempo e confini.



