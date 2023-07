Martedì 18 luglio anteprima regionale per il film sugli anni ‘90 e sul Cocoricò. Presenti anche il regista, l’autore delle musiche e la produzione.

SIRACUSA – Martedì 18 ore 21:30 arriva in anteprima regionale a Ortigia Film Festival “Cocoricò Tapes”, il documentario di Francesco Tavella, prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni.

Il film, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, ha iniziato il suo tour con l’anteprima mondiale al Pesaro Film Festival e ora fa tappa a Siracusa per la XV edizione di OFF nella sezione “Concorso Internazionale Documentari”. Ad accompagnare il film anche il regista Francesco Tavella, l’autore delle musiche Matteo Vallicelli e i produttori Giacomo Benini e Luca Nervegna, presenti sul palco dell’Arena Logotea per incontrare il pubblico.

Cocoricò Tapes è un viaggio visivo e sonoro negli anni ‘90, alla scoperta di quel rito collettivo che è stata la discoteca più famosa d’Europa in quell’epoca, durante la direzione artistica di Loris Riccardi.

Un viaggio nel mito, attraverso il ritratto di una generazione e le contaminazioni di un periodo irripetibile e folgorante difficile da raccontare. Il documentario prova a restituire al pubblico uno spaccato di una storia attraverso un ricco repertorio di materiali d’archivio inediti, filmati di VHS girati all’interno della discoteca, interviste – nuove e d’archivio – ad alcuni dei volti protagonisti di quegli anni. Infatti, a condurci in questo viaggio sono proprio le voci e le testimonianze di Loris Riccardi, storico Art Director della discoteca, del direttore Renzo Palmieri, dei Pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti e del Principe Maurice, il performer per eccellenza.

Cocoricò Tapes ci racconta, dunque, il Cocoricò in quanto tempio del divertimento, un teatro di espressioni e tensioni artistiche, politiche e sociali, uno spazio che accoglieva emozioni e angosce di tempi passati e presenti.

“Sin da subito la cosa che più mi ha interessato è stata quella di parlare attraverso il Cocoricò degli anni 90 e della generazione che li ha vissuti. Per far ciò ho deciso di utilizzare il più possibile gli archivi originali di quel periodo. In questo modo, si è evitato l’effetto nostalgia dando invece spazio a testimonianze originali e non influenzate dal passare del tempo. L’obiettivo principale è stato quello di creare un flusso visivo e sonoro capace di riportarci indietro negli anni, e far sì che ognuno possa rivivere attraverso il film le proprie personali emozioni legate a quel decennio , ma anche dare a chi il Cocoricò e gli anni 90 non li ha vissuti l’occasione di conoscerli.” (Francesco Tavella, regista)

Grande attesa per la tappa siciliana del film, che dopo Ortigia Film Festival rientrerà in Romagna per continuare il suo tour nelle arene estive.

Cocoricò Tapes è un documentario indipendente che vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger. Un film, dunque, supportato dal basso che ha appassionato e incuriosito generazioni diverse ancor prima del suo debutto, generazioni che il Cocoricò l’hanno vissuto e che sono arrivate dopo.

LA PRODUZIONE

La Furia Film nasce a Cesena con l’ambizione di portare nella propria terra, la Romagna, le competenze acquisite in anni di esperienza all’interno dell’industria cinematografica. Si ispira all’immagine del cinema Nordeuropeo e di taglio underground con un approccio “GLOCAL” : piedi e cuore nel territorio, mente aperta sul mondo.

Sunset Produzioni, cooperativa di Forlì attiva nell’industria culturale e creativa, si occupa di ideazione, gestione e realizzazione di produzioni audiovisive, di organizzazione di eventi culturali legati al cinema e di formazione in ambito audiovisivo e digitale. Ha prodotto dieci film documentari a stampo sociale e antropologico che hanno ricevuto premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2018 ha prodotto il suo primo lungometraggio industriale a sfruttamento cinematografico: Solo cose belle.

Una produzione

La Furia Film

Sunset Produzioni

Sostenuto da

Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission

Con il supporto di

La BCC ravennate, forlivese e imolese

Donatrici e donatori della campagna crowdfunding

Per ulteriori informazioni e contenuti:

Sito: www.cocoricotapes.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cocoricotapes

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/cocoricotapes/

Scheda film: https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/produzione/cocorico-tapes/

Mail: info@cocoricotapes.com

UFFICIO STAMPA

Sunset Studio

Graziana Basile

cell: 346 6138 626

mail: graziana.basile@sunsetstudio.it

www.sunsetstudio.it

