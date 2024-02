CINEMATOCASA: Il primo cineristorante d’Italia

VIA MAQUEDA 124

Prenotazioni al 333.20 12 439

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024, ORE 20.30

FILM E APERICENA 15 EURO

A scelta un primo o un secondo + acqua + vino + pane + coperto

Un autoritratto del regista francese girato dopo il film “Passion”

Sceneggiatura del film Passione

1982 Svizzera, Francia Drammatico 53 min

Godard mette in scena se stesso nel suo studio-laboratorio, da solo davanti a un grande schermo bianco sul quale appaiono associazioni di musiche, suoni, immagini e voci. Godard parla di come si debba “vedere” e non “scrivere” la sceneggiatura, del visibile dell’invisibile.

Regia: Jean-Luc Godard

Interpreti: Jean-Luc Godard, Jerzy Radziwilowicz, Hanna Schygulla, Michel Piccoli, Isabelle Huppert

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2024, ORE 20.30

SPECIALE SAN VALENTINO

CENA E FILM 25 EURO

A scelta un antipasto, un primo e un secondo + acqua + vino + pane + coperto e dolce

• Crostone pugliese con crema di gorgonzola con zeste di mandarino e noci

• Insalatina di fragole, spinaci freschi, pinoli, melograno e dressing al miele

• Tagliatelle al salmone con uova di lompo, gocce di salsa al prezzemolo e burrata

• Risotto allo zafferano con pepe rosa e crumble di parmigiano croccante

• Polpettone alla siciliana con julienne di pomodoro secco

• Burger veg di verdure di stagione con maionese vegana alla barbabietola

Red Velvet di San Valentino

LOVE IS ALL

di Kim Longinotto, Gran Bretagna, USA, 2014, 70 minuti

Accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale all’IDFA “International Documentary Film Festival Amerdam 2014”, Love Is All è un viaggio attraverso il XX secolo per scoprire come l’amore e il corteggiamento si sono evoluti nella rappresentazione sullo schermo. Dai primi baci catturati da una macchina da presa, all’origine della cultura giovanile, passando per la rivoluzione sessuale, il documentario di Longinotto è un collage di cento anni di passione dalla nascita del cinema, raccontati attraverso affascinanti materiali di repertorio e accompagnati dalle splendide musiche di Richard Hawley.

Con il contributo e il patrocinio della UICC (Unione Italiana Circoli del Cinema) e del Ministero della Cultura – Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2024, ORE 20:30

APERICENA E CINEMA A SOLI 15 EURO

A scelta un primo o un secondo + acqua + vino + pane + coperto

JAILBIRDS

Sophie Marceau in prigione per amore

2015 Francia, Belgio Drammatico 90 min

Dopo aver aiutato il marito a fuggire dal carcere, Mathilde viene arrestata. In attesa di notizie dall’esterno, la donna cerca di sopravvivere nel contesto carcerario facendosi rispettare dalle compagne di prigione.

Regia: Audrey Estrougo

Interpreti: Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny,

VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2024, ORE 20:30

QUIZ TRIVIAL CINEMA: CHI VINCE NON PAGA LA CENA

Continua a piacere il quiz sul cinema ideato da Cinematocasa. Con un cellulare e tanta voglia di vincere, puoi portarti a casa i numerosi premi messi in palio da Cinematocasa.

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

CENA E SPETTACOLO 20 EURO

A scelta un antipasto, un primo o un secondo + acqua + vino + pane + coperto

Dall’Argentina il SoulMate trio musicherà: Аėlita, il primo colossal sovietico di fantascienza di Jakov Aleksandrovič Protazanov, dal romanzo omonimo di Aleksej Nikolaevič Tolstoj.

Giulia Badalamenti voce

Joaquín Farizano chitarra

Andrea Bisanti tromba

