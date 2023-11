Dopo la Sicilia, la Calabria, la Puglia oggi tocca alla Campania, in cui la Home Restaurant Hotel vanta quasi 100 Home Restaurant

La Home Restaurant Hotel srl piattaforma leader nel settore Home Restaurant con oltre 1000 Ristoranti casalinghi in oltre 300 città oggi vi porta in Campania alla scoperta del settore Home Restaurant. L’Home Restaurant è un settore in forte crescita che si sviluppa all’interno del mercato sharing economy (economia della convisione). Il ristorante casalingo è un opportunità aperta a tutti, anche a lavoratori dipendenti o professionisti con p.iva in quanto si svolge in modo occasionale incassando massimo 5 mila euro annui con codice fiscale comunicando in Questura, pratica che sbriga la Home Restaurant Hotel per i propri associati. Aggiungi un posto a tavola e porta anche tu Home Restaurant Hotel nella tua città.

La Campania può vantare una delle tradizioni culinarie più antiche, oltre che più ricche, nell’intero panorama gastronomico italiano. Alcune prelibatezze sono divenute note nel mondo, nate da una terra dalle particolari caratteristiche climatiche a cui si è sommato, nel corso dei millenni, l’opera fertilizzante dei numerosi vulcani presenti sul territorio. Territorio chiave della dieta mediterranea e patria della pizza, della pasta campana, della salsa di pomodoro, della mozzarella di bufala e del gelato, oltre che di molte altre specialità gastronomiche, alcune delle quali conosciute anche al di fuori dell’Italia.

Oggi scopriremo tre ristoranti in casa in cui vivere i veri sapori e la vera tradizione campana:

HOME RESTAURANT CASA PANACEA PERCORSI DI CIBO E CULTURA

Casa Panacea percorsi di gusto e cultura nasce da una grande passione e dall’amore per la tradizione ed il nostro territorio . Il nostro Home Restaurant si trova immerso nel parco del Cilento dove proponiamo la più famosa delle diete , la Mediterranea che custodiamo con immenso orgoglio. La nostra cucina si basa su ingredienti semplici che,con un tocco di fantasia,li rendiamo protagonisti dei nostri piatti

LA CAMPAGNA DI NINO E MARIA – HOME RESTAURANT

La “Campagna di Nino e Maria” è ubicata nella parte alta del comune di Forio, nell’isola di Ischia, ai piedi del Monte Epomeo. Nella piccola casetta costruita sul fine del 1800, edificata su una pietra di tufo verde, un tempo utilizzata per il ricovero degli attrezzi agricoli e per il riposo dei contadini e nella quale è scavata una piscina per la raccolta dell’acqua piovana, riscoprirete l’ambientazione di un tempo. La “Campagna di Nino e Maria” è pronta ad accogliervi con tutta la sua bellezza, offrendovi natura, emozioni e passioni, lontana dal caos cittadino. Potrete rilassarvi, respirare aria pulita, ammirare una vista mare eccezionale e i nostri vigneti antichissimi che, ancora oggi, producono il loro importante frutto. Inoltre, potrete gustare le nostre specialità terrene, gustare il vino di nonno Gianninotto e assaporare la nostra specialità : il nostro coniglio o pollo allevati da noi (prettamente fatti all’ischitana). Voglio ricordarvi che i nostri piatti sono prodotti a chilometro zero! Siamo aperti solo su prenotazione. Quest’ultima si richiede almeno due giorni prima!

ASSIT’T E MAGN – HOME RESTAURANT

Assit’t e Magn Home Restaurant è l’alternativa al solito ristorante. Oltre alla buona cucina regionale, caratterizzata dalle ricette tradizionali della nonna, offriamo prodotti a Km0, acquistati presso le botteghe locali o direttamente dall’orto del contadino. ​La tradizione e l’amore per la cucina, ci spinge a preparare i piatti utilizzando materie prime povere, adattando la sana cucina al gusto. Sarete accolti in un ambiente familiare, un luogo che sembrerà l’estensione della vostra casa, senza rigidità, fretta o stress. Vivrete ​un’esperienza sensoriale: gusto, passione, impegno e la buona cucina, sono peculiarità fondamentali del nostro Home Restaurant! Seduti allo stesso tavolo, dove in questo periodo garantiamo la distanza sociale, avrete modo di interagire con gli altri commensali, in modo semplice, e sicuro: riempirete sia lo stomaco, che l’anima, attraverso le storie di altre persone che condivideranno la loro esperienza con voi!

