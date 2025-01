Scopri gli insegnamenti del Buddha, lezione aperta di filosofia attiva. Gli insegnamenti dei grandi filosofi possono essere strumento per le sfide quotidiane? Le domande e i dilemmi del nostro tempo si avvicinano ai loro nonostante i secoli di distanza?

Per far conoscere la Filosofia Attiva e il metodo che viene utilizzato durante lo svolgimento dei corsi, le porte della sede di Nuova Acropoli si aprono per far partecipare chi lo volesse a uno degli incontri che quotidianamente vengono svolti presso la sede associativa. L’appuntamento sarà venerdì 31 gennaio alle ore 19:00 e sarà il primo aperto al pubblico dopo il trasferimento in via Fimia 34.





Il tema trattato sarà il Buddhismo e mirerà proprio alla comprensione di come gli insegnamenti del Buddha possano essere vissuti e applicati nel quotidiano. Ti sei mai chiesto cosa significhi vivere in equilibrio con te stesso e con il mondo? Come affrontare il dolore o vivere la correttezza morale? Gli insegnamenti classici, seppur antichi, offrono spunti attuali per affrontare le battaglie quotidiane, trovare la serenità e coltivare la consapevolezza. Così facendo le distanze tra i grandi filosofi – d’oriente e d’occidente – e l’uomo “moderno” si accorciano, mostrando il valore atemporale della filosofia. Sarà un’occasione per riflettere, dialogare e scoprire come la filosofia possa essere vissuta al giorno d’oggi.





E se l’esperienza ti entusiasmerà, potrai partecipare alla presentazione del prossimo corso venerdì 7 febbraio alle ore 19:00, per iniziare il tuo personale percorso filosofico! Gli incontri gratuiti saranno otto e si svolgeranno in due ore (19:00-21:00). La proposta di Nuova Acropoli è vivere la filosofia in modo pratico, tramite lo sviluppo di una visione filosofica della realtà individuale e collettiva per avvicinarsi a sperimentare concretamente l’“Amore per la Saggezza”.

Un grande viaggio inizia sempre a piccoli passi, sei pronto a compiere i primi? Porta la curiosità e la voglia di mettersi in gioco! Noi ti aspettiamo, prenota il tuo posto (380 3305167; catania@nuovaacropoli.it).

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

