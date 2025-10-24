Dopo tredici edizioni di fila, i tornei internazionali femminili ITF non si giocheranno più allo Zaiera Resort di Solarino. La struttura, che per oltre un decennio ha ospitato centinaia di tenniste arrivate da tutto il mondo, resterà chiusa per alcuni mesi a causa di importanti lavori di ristrutturazione avviati dalla nuova proprietà.

Il direttore del torneo, Renato Morabito, spiega che si tratta di un cambiamento necessario, ma non di una chiusura: “Allo Zaiera Resort sono previsti lavori di restauro e la struttura resterà chiusa per alcuni mesi. L’avventura però continuerà in un altro campo, che annunceremo nelle prossime settimane.”

Morabito ha anche raccontato come – e perché – cambierà la formula dei tornei: “Abbiamo scelto di tornare alle origini con tre tornei da quindicimila dollari, dopo i tre appuntamenti di marzo che avevano un montepremi di trentamila dollari a settimana. In questo modo diamo più spazio alle tenniste italiane e locali, che infatti sono la maggioranza nel tabellone principale.”





A ribadire l’importanza di mantenere vivo il circuito in Sicilia è stato il presidente della FITP Sicilia, Giorgio Giordano: “So che quello di Solarino sarà l’ultimo atto, ma è già stata trovata una nuova sede. La permanenza di questi tornei in Sicilia è fondamentale. Ho sempre sostenuto, e continuerò a farlo, quanto siano importanti per far crescere il nostro movimento. L’esplosione delle tenniste e i tennisti italiani è andata di pari passo con l’aumento dei tornei internazionali nel Paese, e lo stesso sta accadendo in Sicilia. Faccio un grande in bocca al lupo a Renato Morabito, certo della qualità anche dei prossimi appuntamenti.”





Giordano ha voluto anche ringraziare il direttore del torneo:

“La Sicilia è riconoscente a Renato Morabito, che da anni rappresenta un punto fermo nel nostro calendario internazionale.”

Dopo quasi un decennio di tennis a Solarino, si chiude un capitolo importante ma il circuito ITF femminile in Sicilia continua, con nuovi tornei e nuove opportunità per le tenniste a caccia di punti per migliorare il proprio ranking mondiale.

