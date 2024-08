Un evento da non perdere: gli Zero Assoluto fanno tappa a Mineo – in provincia di Catania – per un concerto imperdibile. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 21:00, presso il Largo Francesco Crispi.

“Uno spettacolo che chiude la nostra Estate Menenina 2024, che quest’anno ha visto centinaia di turisti arrivare da ogni parte dell’Isola e non”, dichiara l’assessore allo Sport, turismo e spettacolo, Alessandra Lira, che aggiunge: “Sono molti infatti gli stranieri che hanno deciso di trascorrere la propria estate a Mineo”.

Un concerto, quello organizzato dal Comune di Mineo con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, per tutte le fasce di età. Per l’occasione il duo musicale, composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, annuncia: “Vi aspettiamo a Mineo per un concerto meraviglioso… Ripassate le canzoni che vi tocca cantare: è l’unico obbligo che avete!”

Luogo: Mineo, Largo Francesco Crispi, MINEO, CATANIA, SICILIA

