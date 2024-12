Un concerto da non perdere con musiche originali e della tradizione natalizia arrangiate appositamente per i Solisti, il Coro e la grande Orchestra Sinfonica, Jazz e Pop Rock del Conservatorio A. Toscanini di Ribera diretti dal M° Alberto Maniaci.

Guest artist di eccezione Daria Biancardi, artista affermata nel panorama internazionale, dalla voce possente ed imponente. Un connubio speciale, quello con i Solisti e l’Orchestra Toscanini, già acclamato in palcoscenici prestigiosi che per la prima volta arriva ad Agrigento in occasione della prima Stagione Concertistica “Il Conservatorio a Teatro”.

Solisti

Ernesto Marciante voce

Lucia Rosa Montalbano voce

Katherine Laurenza voce

Alessandra Alessi voce

Miriam Versaci voce

Luca Nostro chitarra

Giacomo Tantillo tromba

Sergio Calì vibrafono

Mariangela Longo Direttore

Giuseppe Tortorici Presidente

Simone Piraino Direttore di Produzione

Teatro Pirandello Agrigento

Alessandro Patti Presidente

Salvatore Prestia Direttore Generale

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.