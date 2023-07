Sulle note di Gabriel’s oboe ha preso il via il gran gala del Premio Aci e Galatea giunto alla sua 58ª edizione. Una serata di prestigio presentata da Ruggero Sardo, organizzata dalla NoèComTraining e patrocinata dal Comune di Acireale, dalla Fondazione Carnevale Acireale e dall’Assemblea regionale siciliana.

Sabato 15 luglio, sul palco di piazza Duomo, si sono alternati grandi nomi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria, della società civile siciliana. Tra i premiati il M° Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania; il duo musicale Bellamorèa; lo scrittore Vincenzo Patanè. Premiata anche l’innovativa Digital Atom, una start-up che sviluppa applicazioni per la realtà virtuale, e il giornalista vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao in collegamento video.

Meritati riconoscimenti sono stati tributati agli acesi Salvatore Chiarenza, maestro artigiano e scultore del legno, e a Orazio Bella della storica pasticceria fondata nel 1919. Targhe speciali per I Supereroi siciliani e Antonio Bellia del Corpo volontario soccorso in mare, distintosi nel salvataggio di un bambino che rischiava di annegare. Come nella tradizione del Premio che investe nel futuro, sono state consegnate delle borse di studio a due giovani del liceo scientifico “Archimede” di Acireale.

Un gran gala, la cui colonna sonora è stata affidata ai virtuosismi dei maestri di Catania Philarmonic Orchestra, premiata nella persona del presidente Stefano Frisenna. Ad impreziosire ulteriormente la serata, infine, la presenza del premiato d’eccezione Roberto Lipari, in uscita con il suo nuovo film So tutto di te. Applausi a scena aperta per l’attore e regista palermitano, reduce da una stagione trionfale alla guida di Striscia la notizia in coppia con Sergio Friscia.

Il pubblico delle grandi occasioni si è dato appuntamento al Premio Aci e Galatea 2023 con la direzione artistica di Giulio Vasta. Immerso nello scenario barocco della città, ha potuto così godere di un grande evento che verrà trasmesso sul canale televisivo Etna Channel.

«Un Premio che ormai ha valenza nazionale.» ha dichiarato Ruggero Sardo, impeccabile padrone di casa «Complimenti al patron Salvo Noè e alla sua squadra. Per la passione profusa nella realizzazione di un evento memorabile per tutti i siciliani!»

Un doveroso ringraziamento alle autorità presenti, con in testa il Sindaco della Città di Acireale Roberto Barbagallo, e a Le Zagare, main sponsor della manifestazione. Arrivederci all’anno prossimo.

