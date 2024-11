La straordinaria tradizione della musica dal vivo presso i saloni dello storico Grand hotel et Des Palmes continua con un avvincente viaggio nel cuore della musica dal vivo, con una rassegna curata dall’artista Alessandra Salerno.

Come accade nelle grandi capitali del mondo, il Giardino d’Inverno, ideato dall’architetto Ernesto Basile, si trasforma in una music-hall. Anche Palermo, come Londra, Parigi, New York e São Paulo, avrà la sua sala da musica dove respirare le “roots”, le radici legate al mondo dell’arte, della musica e dell’architettura di una delle strutture ricettive più belle d’Italia.

Il Grand Hotel et Des Palmes diventa un luogo di incontro e punto di riferimento per gli artisti e gli estimatori della musica, con una rassegna elevata da nomi di rilevanza nazionale e internazionale quali Mario Incudine, Davide Shorty, Umberto Porcaro, Giuseppe Milici, Roberta Sava e la stessa Alessandra Salerno, che si svolgerà tutte le domeniche del prossimo mese di dicembre e una grande anteprima domenica 24 novembre 2024.

La rassegna vedrà alternarsi artisti che porteranno in scena le radici, su vari fili conduttori musicali, tutti fortemente legati alla nostra terra, dal folk, al jazz, passando per il blues.

Le serate prevedono un programma variegato e distinto, il concerto dalle 19.00 alle 20.30, per poi tornare in sala musica per la jam session dalle 21.30 alle 23.00.

PROGRAMMA:

Domenica 24 novembre “Rosa ed Io” di Alessandra Salerno

19:00 – 20:30

Speciale anteprima dedicata alla “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne”, realizzata dalla stessa curatrice artistica della rassegna Alessandra Salerno, che dopo il successo al teatro Golden, riporterà in scena Rosa D’Amuri, l’omaggio in musica alla vita di Rosa Balistreri, in una versione più intima e raccontata, con Flavia Farruggia e Virginia Maiorana. Non solo un concerto, ma un dibattito su temi come femminismo, empowerment femminile, violenza sulle donne e prevenzione con ospiti come Stefania Blandeburgo, con le/i quali discutere di idee concrete di prevenzione.

21:30 – 23:00

Jam session a seguire

Domenica 1, 8, 15, 22, 29 dicembre,

19:00 – 20:30 Concerto

21:30 – 23:00 Jam Session

I dettagli della programmazione saranno inviati a breve.

La partecipazione alle serate prevede una quota di €25 e include una consumazione dalla nostra drink list dedicata.

Agli spettatori che gradiranno cenare presso il nostro Des Palmes Neobistrot siamo lieti di riservare una riduzione del 15% sul menu, bevande escluse.

Per la partecipazione all’evento è richiesta la prenotazione inviando una e-mail a events@hoteldespalmes.it e reservation@hoteldespalmes.it





Luogo: Grand Hotel et Des Palmes, Via Roma , 398, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.