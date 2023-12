Ieri sera, si sono accesi i riflettori sullo splendido giardino storico del Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa, dove é stato allestito il primo presepe del parco archeologico e si é svolto il secondo degli appuntamenti musicali dal vivo in programma per “Il Parco per la Città”. L’iniziativa è promossa dal Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, diretto dall’arch. Carmelo Bennardo, sotto la direzione artistica di Lello Analfino.

Incanta il pubblico la performance della cantante Giorgia Meli, accompagnata dal chitarrista Lino Costa, due musicisti impegnati da anni in collaborazioni artistiche che hanno fatto del cross-over tra diversi generi, il loro punto di forza. Il concerto ha affrontato alcune tra le più intense “canções” del ricco e affascinate repertorio brasiliano ispirandosi alle sonorità dei suoi più rappresentativi artisti.

A seguire si é esibito il trio formato da Carlo Muratori (voce e chitarra) Maria Teresa Arturia (voce e fisarmonica) Francesco Bazzano (percussioni e batteria). I tre musicisti hanno portato in scena un cantico di amore, benevolenza e devozione dedicato alla figura femminile. Il concerto si é snodato attraverso antiche serenate, nuove canzoni del cantautore aretuseo e ninne nanne.

Luogo: Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa

