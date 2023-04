Lorenzo Matotti, uno degli illustratori più famosi al mondo, sarà presente oggi, lunedì 17 aprile alle ore 17,30, alla XVI edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea.

L’iniziativa, che chiuderà i battenti il 21 aprile, è promossa ed organizzata da Calicanto associazione Culturale di Zafferana Etnea in collaborazione con il Comune, con il Circolo Didattico di Zafferana (scuola capofila dell’Accordo di reti), l’Istituto Comprensivo di Zafferana Etnea, l’Università degli Studi di Catania, l’ Accademia delle Belle Arti, la rivista Andersen, l‘associazione “Amici Festa del Libro- Il sasso nello stagno” di Enna e la “Festa della lettura e del libro” di Enna, e in accordo di rete con altre 20 istituzioni scolastiche.

Grande successo e partecipazione per questi primi tre giorni della manifestazione, frutto di un lungo percorso che ha permesso di costruire una didattica di metodologia della lettura e del piacere di leggere e che ha visto negli anni una partecipazione sempre più ampia di scuole. A firmare il manifesto di questa edizione 2023 Sonia Maria Luce Possentini, premio Andersen come migliore illustratrice nel 2017.

I comuni coinvolti sono oltre a Zafferana Etnea, sono Acireale, Catania, Giarre, Santa Venerina, Trecastagni, Milo, Adrano Aci Catena, Aci Sant’Antonio e Priolo Gargallo. Oltre 10.000 bambini e studenti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di 2°grado.

“La città di Zafferana Etnea, che ha segnato il titolo di “Città che legge “– ha dichiarato il sindaco Salvo Russo – e anche sede del premio letterario Vitaliano Brancati, da sempre ha investito risorse nel settore della cultura e dell’arte, elementi prioritari nella formazione delle generazioni future. Il nostro ringraziamento va a tutte le istituzioni scolastiche partecipanti, anche sponsor privati, docenti, famiglie e amici. Solo con la conoscenza si può costruire una società fondata sui valori della democrazia della libertà dell’integrazione e dell’inclusione”.

Oggi al comune, ospite attesissimo è Lorenzo Mattotti, fumettista, regista e sceneggiatore italiano che da molti anni vive e lavora a Parigi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Per l’infanzia illustra vari libri tra cui “Pinocchio” e ”Eugenio” che vince nel ’93 il Grand Prix di Bratislava, uno dei massimi riconoscimenti nell’editoria per ragazzi.

Sarà presente insieme a lui anche: Nadia Terranova, Sidney Smith, Bernard Friot, Sonia M.L. Possentini, Maurizio A.C. Quarello, Lorenzo Mattotti, Paolo Cesari, Fausta Orecchio, Lucia Scuderi, Barbara Schiaffino, Patrizia Zerbi e Giorgio Grasso. Il 18 aprile, Matotti alle 19, invece presenzierà alla proiezione del film di animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, di produzione franco-italiana, da lui diretto, dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Tra gli ospiti della manifestazione ricordiamo: Arianna Papini, Armin Greder, Teresa Porcella, David Almond, Daniela Valente, Walter Fochesato, Anselmo Roveda, Giorgio Scaramuzzino, Luigi Dal Cin, Santo Pappalardo, Lucia Mullerova, Andrea Molesini, Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, Nicoletta Bertelle,Sabrina Giarratana, Bernard Friot,

Bruno Tognolini, Chiara Lorenzoni, Daniela Costa, Annamaria Piccione, Patrizia Rinaldi, Dino Ticli, Cristina Bellemo, Paola Formica,Antonio Boffa, Angelo Piero Cappello, Milena Tancredi, Paolo Cesari, Patrizia Zerbi, Ilario Giuliano, Claudia Barone, Tiziana Rapisarda e tanti altri ancora.

