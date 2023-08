Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che anche quest’anno continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out.

Torna a pulsare di vita il Parco comunale, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, la cornice naturale che nel mese di luglio e agosto ha accolto alcuni degli appuntamenti più attesi della kermesse.

A brillare sul palco in un bagno di folla, l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol con il concerto “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”. Sul palco il Maestro Mogol, autore di testi intramontabili e Gianmarco Carroccia.

Ma non finisce qui, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Danilo Rea hanno incantato la platea gremita in una perfetta alchimia sonora, in live unico e intenso.

E poi Daniele Silvestri ha fatto ballare il pubblico con la sua Paranza e Salirà, tra standing ovation e sorrisi con un concerto di grande profilo musicale, che ha regalato tanti bis, andando oltre il tempo standard del concerto, con un pubblico di fans e non solo che non volevo lasciare il teatro.

“Quest’anno siamo riusciti ad offrire una stagione di spettacoli a 360 gradi – ha dichiarato il primo cittadino, Salvo Russo – con l’entusiasmo che ci contraddistingue da sempre e che ribadisce la vocazione artistico- culturale del nostro territorio. Anche in questa stagione il nostro paese è riuscito a confermare la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale”.

Musica, teatro, danza e cabaret sono stati dunque grandi protagonisti del cartellone estivo anche all’interno delle frazioni zafferanesi, con una serie di eventi che hanno visto una corposa partecipazione dei cittadini ma anche di tantissimi turisti.

“Siamo soddisfatti del grande risultato raggiunto fino a questo momento – ha commentato il vicesindaco e assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Salvo Coco – attirando l’attenzione di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e da diverse parti d’Italia e non solo, così come è avvenuto negli scorsi anni. Il sold out dei concerti di agosto non fa altro che confermare quanto sia apprezzata la nostra rassegna che vede la presenza di prestigiosi artisti del panorama nazionale ed internazionale. Rassegna che non si limita a vivere solo il teatro comunale, ma che valorizza anche le piazze nel nostro territorio. Adesso ci stiamo avviando verso la conclusione con altri imperdibili appuntamenti”.

Attesissimo l’appuntamento del 25 agosto, che a partire dalle 21,00, punterà le luci del palco del teatro Falcone – Borsellino sul cantante romano, Mannarino che a 10 anni dal primo tour CORDE, torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda.

Il 29 agosto, alle 21, i Carmina Burana di Carl Orff. Concerto per pianoforti, percussioni, voci e coro, diretto da Giovanni Cernicchiaro, oltre al Coro Lirico Siciliano con il Maestro del Coro Francesco Costa e l’Orchestra di percussioni Percussio Mundi

L’1 settembre sempre al teatro zafferanese, alle 21, il gradito ritorno di Andrea Scanzi con “E ti vengo a cercare”. Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato, di e con Andrea Scanzi, accompagnato sul palco dal musicista Gianluca Di Febo. Il giornalista italiano con accuratezza e passione, ripercorrerà la carriera di Battiato seguendo ogni snodo, picco e azzardo di uno dei più grandi maestri della musica italiana.

Gran finale il 2 settembre con il più realistico tribute show dedicato a Freddie Mercury. Un fantastico cast di artisti, cantanti e ballerini si esibiranno sullo stesso palco per uno show unico e spettacolare, a cui seguirà l’esclusivo Dj-set curato dalla storica emittente radiofonica catanese “Radio Delfino”.

