Grande successo di pubblico, ieri sera al Cinema Vittorio De Seta, ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, per la serata finale della prima edizione del Babbaluci Film Festival, condotta dalla giornalista Rai Lidia Tilotta.

Nel corso dell’evento, che si è svolto dal 28 al 30 novembre ed è stato organizzato dall’Associazione per l’Arte, con la Scuola di Cinema indipendente Piano Focale – Eikona Film e l’Associazione Zeste Hub, sono stati premiati i primi tre cortometraggi classificati, che si sono aggiudicati un premio in denaro sotto forma di borsa di studio, così suddiviso:

1° classificato: € 1.500,00

2° classificato: € 1.000,00

3° classificato: € 500,00.

Nell’ordine, i vincitori sono:

“Star” (12’), per la regia di Paoli De Luca – CSC Centro Sperimentale (Roma), Produzione: CSC Roma

“Thinkle” (6’), per la regia di Chiara Amenta, Claudia Antonioli, Enrica Carpentieri, Giorgia D’Aleo, Fabio La Gattuta, Gabriele Minotti, Bianca Santarelli – RUFA Rome University Of Fine Arts (Roma), Produzione: Esenstudios

“Cacofonia” (13’), per la regia di Maria Bernardi – Centro Sperimentale di Cinematografia (Palermo), Produzione: Csc Sede Sicilia

La serata è stata caratterizzata anche dalle performances teatrali e musicali di Paride Benassai, Cocò Gulotta e di Filippo Luna, oltre che dall’intervento del Direttore artistico, Giuseppe Gigliorosso, del Direttore organizzativo, Giuseppe Messana e dei componenti della giuria intervenuti sul palco: il regista e sceneggiatore Marco Risi, il critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, Massimo Gaudioso, sceneggiatore e regista, Marco Spoletini, montatore, e Teresa Saponangelo, attrice. Non era presente in sala, perché impegnato sul set, il regista Daniele Ciprì, che ha mandato un video di saluto a tutti i presenti.

Sono stati 95 i cortometraggi complessivamente pervenuti da 28 scuole di cinema d’Italia (Milano, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce e Lucca) di cui solo 18 quelli selezionati e poi valutati dalla giuria di esperti, e proiettati assieme a una piccola sezione di cortometraggi stranieri fuori concorso.

La prima edizione del “Babbaluci Film Festival” si è avvalsa del contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

“Con le nostre attività ci prefiggiamo sempre di offrire opportunità ai giovani del nostro territorio, coniugando l’organizzazione degli eventi con la formazione – dice Giuseppe Messana, dell’Associazione per l’Arte -. Per questo abbiamo voluto organizzare, nei giorni dedicati al festival, anche delle masterclass, con una giuria composta da ‘giganti’ del cinema italiano, che hanno permesso un’esperienza di crescita formativa di alto livello ai partecipanti. Oggi, per chi volesse avvicinarsi al mondo del cinema non è più necessario oltrepassare lo stretto perché Palermo offre percorsi formativi di qualità grazie al Direttore Artistico del Festival Giuseppe Gigliorosso che ha messo in piedi da alcuni anni la Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale”.

“Non esiste un Festival dedicato alle scuole di cinema in Italia; noi abbiamo intercettato un settore che era vuoto, e il grande entusiasmo dei partecipanti ci ha fatto comprendere che si trattava di una novità – dice Giuseppe Gigliorosso -. Questo Festival dà la possibilità ai giovani di confrontarsi e vedere cosa si fa nelle scuole d’Italia. Ho inserito anche una piccola sezione di corti internazionali provenienti da Bulgaria, Iran, Stati Uniti, Albania, per un confronto ulteriore”.





