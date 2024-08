Si è conclusa ad Alcamo, sul Litorale La Battigia, con grande entusiasmo e partecipazione, la 2^ edizione di “A Volley Ritornano”, l’evento sportivo organizzato da Volley Sport Alcamo, che ha visto scendere in campo sia vecchie glorie della pallavolo locale sia nuove generazioni di appassionati. La manifestazione, svoltasi all’insegna dell’amicizia e dell’amore per questo sport, ha rappresentato un vero e proprio momento di incontro tra passato e futuro della pallavolo alcamese.

Con oltre 40 partecipanti, tra cui anche alcuni figli di ex giocatori, la serata è stata caratterizzata da un’atmosfera di grande allegria e spirito di comunità. I partecipanti, suddivisi in squadre miste, hanno dato vita a partite amichevoli che hanno coinvolto giocatori di ogni età, dimostrando ancora una volta come la passione per la pallavolo sia capace di unire generazioni diverse.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale, ha superato ogni aspettativa, sia in termini di partecipazione che di entusiasmo dimostrato in campo. “A Volley Ritornano” non è stata solo un’occasione per rivivere vecchi ricordi, ma anche per creare nuovi legami tra coloro che condividono la stessa passione.

Volley Sport Alcamo desidera ringraziare tutti i partecipanti, chi ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione e il pubblico presente, che con la loro presenza e il loro supporto hanno reso questa serata indimenticabile. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’augurio di vedere crescere ancora di più il numero di partecipanti e di continuare a coltivare l’amore per la pallavolo nella nostra comunità.

