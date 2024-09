Grande novità alla cooperativa ConSenso di Caltanissetta. Siamo entusiasti di annunciare l’inizio di una preziosa collaborazione con Luca Urbinati, stimato psicologo e analista del comportamento certificato BCBA, apprezzato a livello nazionale per la sua esperienza nell’analisi del comportamento applicata (ABA). A partire da novembre, Luca Urbinati terrà un corso interno dedicato agli operatori della cooperativa, portando la sua vasta competenza nella formazione e supervisione di interventi educativi e comportamentali rivolti a bambini, ragazzi e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico.

Grazie al suo ruolo come supervisore esterno e docente, Luca Urbinati contribuirà a rafforzare la missione della ConSenso, sempre orientata alla crescita professionale del proprio team. Inoltre, la sua esperienza come formatore Team Teach e vicepresidente dell’associazione “Pane e Cioccolata” offrirà un valore aggiunto, arricchendo le competenze degli operatori e migliorando il supporto alle famiglie e ai ragazzi con bisogni speciali. Un passo importante verso l’eccellenza formativa che non vediamo l’ora di intraprendere.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.