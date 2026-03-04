Domenica 1 Marzo una compagine del Team Cirilla si è recata a Vibo Valentia per disputare il torneo interregionale di Kickboxing del “Sud Italia” in cui si sono sfidati oltre 550 atleti appartenenti a 45 palestre del meridione.

L’ASD Contact guidata dal Maestro Cirilla si è presentata con 10 fighter che hanno ottenuto eccellenti risultati nonostante l’agguerrita concorrenza:





Lucrezia Librizzi nel Point Figting medaglia d’oro

Ivan Sberna nella Kick Light medaglia d’oro

Benetto Morello nella Kick Light medaglia d’oro

Antonio Oriti nel Point Fighting medaglia d’oro

Sara Granà nel Point Fighting medaglia d’argento

Emanuele Micciulla nel Point Fighting medaglia d’oro





Mattia Gennaro nel Point Fighting medaglia di bronzo

Giulia Giannetto nella Kick Light medaglia di bronzo

Andrea Paratore nella Kick Light medaglia di bronzo

Gabriele D’Amico nella Kick Light 5 posto

Ancora una volta la dedizione di Maestro e Allievi che almeno 3 volte a settimana si recano nei locali della “The Forge of Fitness” premiano.

Luogo: palavalentia, VIBO VALENTIA, VIBO VALENTIA, CALABRIA

