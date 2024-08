Al pari, e forse più dello scorso anno, anche la terza edizione della fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi” è stata una grande festa che ha coinvolto la città di Calatafimi-Segesta e tutto il territorio della provincia, da dove è accorso il pubblico straripante delle tre serate di evento. Organizzata dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” con il patrocinio del Comune e del Comune di Calatafimi-Segesta e il supporto della Peralta Production, la manifestazione ha registrato per tutti e tre i giorni una grandissima partecipazione di pubblico, presente dall’inaugurazione e il taglio del nastro, alle degustazioni di prodotti tipici – busiate condite in vario modo, panini con la salsiccia, formaggi, vini pregiati, ecc… – e all’intrattenimento, con l’esibizione di una scuola di ballo, un concorso canoro e lo spettacolo di cabaret di Francesco Scimemi e Salvo La Rosa, di Toti e Totino e la musica dei Calandra&Calandra. Nell’ambito della fiera, che si è svolta in piazza Nicolò Mazzara, con l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0, si è svolta anche la 2^ edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta, che, è stato consegnato alle realtà meritevoli del territorio: l’azienda Milotta Group, la Metal Project S.N.C. di Saladino Vincenzo & C., Francesca Gancitano, calciatrice e ambasciatrice dello sport, e il Caffè Noir di Filippo Bruccoleri. Soddisfatto il sindaco, Francesco Gruppuso, ieri sera sul palco assieme all’On. Stefano Pellegrino, ad Andre Doria, vice presidente dell’Associazione “Terre dei Sapori” e a Filippo Peralta, della Peralta Production; quest’ultimo ha ringraziato sia l’Associazione che l’Amministrazione Comunale, per la fiducia rinnovata nella gestione della comunicazione e il supporto nell’organizzazione dell’evento, e le aziende del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

