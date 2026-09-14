Unimpresa Sicilia, Confcommercio Catania e UCI insieme per la nascita della Rete d’Impresa. Presenti l’assessore regionale Luca Sammartino, ricercatori e produttori. L’Osservatorio Permanente per l’Agricoltura presenterà il disciplinare

Entra nel vivo il percorso per il riconoscimento dell’IGP e la futura costituzione del Consorzio di Tutela dei Grani Antichi Siciliani. Sabato 19 settembre 2026, alle ore 10.00, presso la sala “Era Ora” del Molino F.lli Ferrara (Zona Industriale Grotta D’Acqua – Serradifalco, Caltanissetta), si terrà l’Assemblea pubblica per la costituzione ufficiale della “Rete d’Impresa per la tutela dei Grani Antichi Siciliani” e la presentazione del disciplinare elaborato dall’Osservatorio Permanente per l’Agricoltura di Unimpresa.





L’iniziativa, promossa da Unimpresa Sicilia insieme a Confcommercio Catania e Unione Coltivatori Italiani (UCI), punta a strutturare una filiera partecipativa e inclusiva che unisce coltivatori, trasformatori, mondo della ricerca e comunicazione. Un passaggio chiave per valorizzare un patrimonio identitario unico: in Sicilia si contano circa 10.000 ettari dedicati ai grani antichi per una produzione attuale di circa 20.000 tonnellate l’anno.

«Partiamo da azioni concrete a salvaguardia del comparto, proseguendo nell’iter già avviato per il riconoscimento dell’IGP e la costituzione del Consorzio di Tutela – dichiara Giuseppe Spadafora, presidente di Unimpresa Sicilia e vicepresidente nazionale Unimpresa – lasciandoci alle spalle le parole vuote che hanno accompagnato il settore per anni. Vogliamo creare le condizioni perché passione, professionalità e capacità di fare impresa si traducano in garanzie di qualità e tracciabilità per i consumatori».





Al tavolo dei promotori, insieme a Spadafora, saranno presenti il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, e il presidente di UCI Sicilia, Antonio Bongiovanni.

L’evento vanta il gratuito patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Ha confermato la sua partecipazione l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Il programma degli interventi e il ruolo della ricerca

Nel corso dei lavori verrà presentato il disciplinare elaborato dall’Osservatorio Permanente per l’Agricoltura costituito all’interno di Unimpresa, organismo tecnico-scientifico composto da agronomi, docenti e ricercatori dei principali centri di ricerca dell’Isola.

Dopo l’apertura e i saluti istituzionali di Alessandro Ferrara (titolare del Molino F.lli Ferrara), Giuseppe Spadafora (Unimpresa), Pietro Agen (Confcommercio Catania) e Antonio Bongiovanni (UCI Sicilia), l’incontro, moderato da Pierluigi Reale, responsabile Agrifood Unimpresa Sicilia, entrerà nel vivo con le relazioni tecniche:

• Paolo Caruso, agronomo, fondatore di Foodiverso;

• Giacomo Dugo, professore emerito di Chimica degli Alimenti;

• Giovanni Dara Guccione, ricercatore CREA PB Palermo;

• Paolo Guarnaccia, Università degli Studi di Catania;

• Marco Romano, agricoltore custode;

• Salvatore Bordonaro, Università degli Studi di Catania.

Luogo: Molino F.lli Ferrara – Sala “Era Ora”, Zona Industriale Grotta D’Acqua, SERRADIFALCO, CALTANISSETTA, SICILIA

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