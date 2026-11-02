Tipo segnalazione: Degrado

Cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada continuano a creare disagi e preoccupazioni per le possibili conseguenze igienico-sanitarie. I cittadini sollecitano una bonifica dell’area.

Via Badia è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. A denunciarlo sono i residenti della zona, che chiedono alle autorità competenti un intervento tempestivo per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la strada da parte di persone che continuano a utilizzare impropriamente l’area come punto di conferimento illecito.

Una situazione che, oltre a rappresentare un evidente problema di decoro urbano, sta generando disagi e preoccupazioni tra gli abitanti, soprattutto per i potenziali rischi igienico-sanitari legati alla presenza prolungata dei rifiuti.





Il fenomeno ha iniziato a manifestarsi durante lo sciopero degli autotrasportatori, che ha determinato inevitabili difficoltà nella gestione e nella raccolta dei rifiuti. Tuttavia, nonostante la conclusione della protesta, in via Badia non sarebbe stata ancora effettuata alcuna operazione di bonifica, lasciando sul posto i cumuli di spazzatura.

I residenti, pur consapevoli delle difficoltà che hanno interessato il territorio durante quei giorni di sciopero, ritengono che sia arrivato il momento di ripristinare condizioni adeguate di igiene e vivibilità.

Da qui l’appello agli organi competenti affinché venga programmato, nel più breve tempo possibile, un intervento di rimozione dei rifiuti e di pulizia dell’area.

Resta inoltre fondamentale contrastare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati, attraverso controlli e iniziative di sensibilizzazione, affinché via Badia non torni a trasformarsi in una discarica abusiva.

La richiesta dei cittadini è chiara: restituire dignità, sicurezza e decoro a una strada che non può continuare a essere ostaggio dell’inciviltà.

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