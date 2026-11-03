Dalla sponsorizzazione di Palermo in Rosa al coinvolgimento dei collaboratori nei punti vendita, fino alla mostra realizzata con Le Onde e Cerchi d’Acqua: un mese, tre iniziative per sensibilizzare la comunità e sostenere chi contrasta la violenza di genere.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Romano, attraverso l’insegna Famila, promuove un calendario di iniziative che coinvolge i punti vendita e le realtà associative del territorio.

Il programma si apre con la sponsorizzazione di Palermo in Rosa, la maratona in programma il 22 novembre, che coinvolgerà la comunità locale e personalità di rilievo nazionale per richiamare l’attenzione sul tema.

Per dare visibilità alla manifestazione, per tutto il mese di novembre i collaboratori dei punti vendita Famila di Palermo coinvolti indosseranno le maglie rosa dell’evento. Sul retro, un messaggio chiaro: «Non giriamo le spalle alla violenza sulle donne. Facciamo la nostra parte». Un invito a non restare indifferenti e portare il tema della sensibilizzazione anche nella quotidianità.

Dal 21 al 30 novembre, inoltre, il punto vendita Famila di Piazza Marina, a Palermo, ospiterà una mostra realizzata in collaborazione con Le Onde e Cerchi d’Acqua. L’iniziativa offrirà alla cittadinanza uno spazio di riflessione sulla violenza di genere, valorizzando il lavoro delle associazioni coinvolte e trasformando un luogo della quotidianità in un’occasione di sensibilizzazione.

Le tre iniziative si inseriscono nell’impegno che il Gruppo Romano porta avanti da tempo al fianco delle realtà associative, con l’obiettivo di contribuire a una comunità più consapevole e attenta.

«Il 25 novembre rappresenta un momento importante per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne, ma siamo convinti che il sostegno a chi opera su questo fronte debba continuare durante tutto l’anno. Da tempo, come Gruppo Romano, scegliamo di essere vicini alle associazioni del territorio. La partecipazione a Palermo in Rosa, il coinvolgimento dei collaboratori Famila e la mostra con Le Onde e Cerchi d’Acqua esprimono questa volontà: fare la nostra parte, dando visibilità a chi lavora quotidianamente per contrastare la violenza sulle donne», dichiara Angelo Agliata, Amministratore Unico del Gruppo Romano CDS.

Un percorso che va oltre le ricorrenze e conferma la volontà del Gruppo Romano di continuare a sostenere progetti e associazioni che contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e attenta.

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