Palermo 14 luglio 2026 – Solidarietà della Filcams Cgil Palermo alla guardia giurata aggredita ieri da un utente negli uffici dell’Amap, in via Volturno. La Filcams torna a chiedere maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori del comparto, che spesso si trovano ad operare in condizioni organizzative e di sicurezza ritenute dal sindacato non adeguate alla delicatezza del servizio svolto. “Da tempo denunciamo le aggressioni che le guardie giurate subiscono nei luoghi più sensibili come aziende ospedaliere e pronto soccorso ma anche in altri luoghi pubblici come gli uffici comunali, nei quali affluisce molta utenza. Fare rispettare file, turni agli sportelli e regole spesso diventa un’impresa”, dichiarano il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e il segretario Manlio Mandalari, con delega al settore vigilanza. “Abbiamo chiesto più volte agli enti appaltanti – aggiungono Aiello e Mandalari – il rispetto del decreto ministeriale 269 del 2010, che regolamenta il settore e che per questi lavoratori ha previsto dotazioni specifiche, come giubbotti anti proiettili, radio e arma di ordinanza, anche quando il capitolato non lo preveda espressamente. Cose che in alcuni appalti siamo riusciti a ottenere attraverso interlocuzioni con le stazioni appaltanti. La nostra richiesta è di alzare l’attenzione nei posti più sensibili anche attraverso un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, considerato ciò che da tempo avviene nella nostra città. Lo chiediamo da tempo a tutela di questi lavoratori ma finora il risultato non è cambiato”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.