“Hai già sentito parlare di transizione energetica?”

Avvera Mutui dà appuntamento agli agenti immobiliari Martedì 16 gennaio, ore 10:00, al Grand Hotel Villa Itria, per discuterne insieme

Per scoprire come la transizione energetica avrà effetto sul mercato immobiliare, Avvera Mutui organizza un Tour, dedicato a tutti i professionisti del settore, che partendo dalla Sicilia, coinvolgerà il Sud Italia e la Sardegna.



Quando si pensa all’idea di casa, si pensa al calore, alla serenità, alla comodità e da oggi anche all’efficienza.

Le abitazioni si preparano a diventare più green e più smart, per via della transizione energetica; ma si conoscono davvero il significato e le ripercussioni che deriveranno da questa importante rivoluzione abitativa?



Il cambiamento climatico non è più soltanto una teoria, ma un fenomeno in atto che riguarda tutti e che è necessario contrastare per la salvaguardia dell’ambiente e della quotidianità. Si dovrà cambiare lo stile di vita, le abitudini negli acquisti e nel modo di vivere, ed anche in quello di stare a casa.

Cambieranno i requisiti con cui si sceglierà l’abitazione dei sogni, che non dovrà più essere solo bella da vivere, ma sostenibile ed efficiente, e cambieranno anche i criteri con cui si stabilirà il valore economico di ogni singola unità abitativa.



L’evento “Hai già sentito parlare di transizione energetica?”, organizzato da Avvera Mutui nasce con l’obiettivo di approfondire la tematica dell’adeguamento energetico e della sostenibilità delle abitazioni con coloro che ne saranno i principali protagonisti: gli operatori dell’ambito immobiliare.

Sarà un’occasione per confrontarsi sulle strategie e sulle opportunità che questa rivoluzione verde apporterà al settore, per non essere vittima del cambiamento, ma precursore di un futuro da vivere in maniera più efficiente e sostenibile.

Appuntamento martedì 16 gennaio, ore 10:00, a Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (CT), via Aniante, 3. Evento gratuito riservato agli operatori del settore immobiliare.

Per riservare il proprio posto gratuito: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-hai-gia-sentito-parlare-di-transizione-energetica-772866182557

Insieme, si può avverare oggi il sogno di un domani migliore.

Luogo: Grand Hotel Villa Itria, Via Aniante, 3, VIAGRANDE, CATANIA, SICILIA

