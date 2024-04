Il concerto di chiusura della prima edizione della Rassegna Musicale Internazionale “Hall of Rocks” promossa ed organizzata da Fire Ants con la partnership tecnica di Mus Art Studio Rocks e la collaborazione del Teatro Jolly dove si svolgono tutti gli appuntamenti, avrà come protagonista la musica di una delle band più poliedriche della storia: i Police.

Appuntamento venerdì 26 aprile alle 21,00 al Teatro Jolly a Palermo con l’interpretazione dei Three in The Sahara, formazione attiva dal 2017, che per l’occasione sarà impreziosita da alcuni ospiti, darà eccezionale prova di tutto ciò che è stata la musica dei Police, dall’energia dei live alla finezza degli arrangiamenti, ripercorrendo la loro evoluzione artistica compresa fra gli album “Outlandos D’Amour” (1978) e “Synchronicity” (1983).

Gruppo musicale britannico formatosi a Londra nel 1977 intorno alla figura di Sting , la peculiarità dei Police è di essere stati eclettici al punto giusto: durante il loro breve operato (dal 1977 al 1984) la visione sperimentale di Sting, Andy Summers e Stewart Copeland ha permesso loro di modellare le proprie composizioni, creando con successo un elegante mix di più generi musicali. Nella loro musica sono presenti rock, pop, reggae, jazz e punk, che coesistono in un insieme new-wave influenzandosi a vicenda con rarissima sinergia, rendendo i loro brani immortali.

“Message In A Bottle”, “Every Breathe You Take”, “Walking On The Moon”, “Roxanne” e “Synchronicity II” sono solo alcuni degli esempi in cui queste dinamiche si manifestano in maniera cristallina.

La prima edizione della Rassegna Musicale Internazionale “Hall of Rocks”, chiude con un bilancio positivo.

” Sembrava impossibile, ma siamo giunti al termine della rassegna- dice Manfredi Crisà, componente di Fire Ants insieme a Giuseppe Pitarresi e Anna Abbate- È tempo di tirare somme che non ci saremmo mai aspettati: la prima edizione di “Hall Of Rocks” è stata senza dubbio un grande successo.Nel corso di queste sette date, tre delle quali andate sold-out, ogni concerto ha ricevuto grande richiesta ed entusiasmo da parte del pubblico che evidentemente condivide con noi l’idea alle fondamenta del progetto: questa musica è a tutti gli effetti la nuova classica, e nel tempo verrà aggiunta alle altre opere dei grandi della storia.Noi di Fire Ants- conitinua Crisà- siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e guardiamo avanti già da tempo: si prospetta la stagione estiva che vedrà sicuramente altri concerti organizzati da noi, e a breve annunceremo la seconda edizione di “Hall Of Rocks”, per la stagione 2024/2025; anche qualche concerto extra, durante l’inverno, sicuramente non mancherà”.

Per il concerto del 26 aprile ale 21 al Teatro Jolly con “LIVE! FROM OUTLANDOS TO SYNCHRONICITY” Police performed by Three In The Sahara, biglietti disponibili sul circuito Tickettando e acquistabili:- online al link: https://bit.ly/3QDriNJ o presso il botteghino del Teatro Jolly, via Domenico Costantino 54/56, Palermo.

Luogo: Teatro Jolly, via domenico costantino , 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/04/2024

Data Fine: 26/04/2024

Ora: 21:00

Artista: THREE IN THE SAHARA

Prezzo: 15.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.