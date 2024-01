In questo inizio del 2024, il settore degli Home Restaurant si trova al centro di una controversia che evidenzia le divergenze tra il Governo Nazionale e la politica locale e l’ignoranza della classe dirigente politica italiana

Un viaggio che va dal Comune di Volterra a quello di Stazzema fino ad Ozzano dell’Emilia rivela un tentativo di contrastare questa forma di imprenditorialità innovativa, nonostante le affermazioni del Governo Nazionale sulla difesa delle imprese italiane.

Il Contrasto alle Iniziative Innovative:

In un paese dove il Governo Nazionale si autoproclama difensore delle imprese innovative, emerge un quadro diverso a livello locale. Comuni come Volterra, Stazzema e Ozzano dell’Emilia sembrano mettere in atto politiche che vanno in direzione opposta, creando ostacoli per il settore degli Home Restaurant.

L’impegno della Home Restaurant Hotel:

In questo contesto, Gaetano Campolo, CEO della Home Restaurant Hotel, si è fatto portavoce dei diritti dei privati cittadini che desiderano aprire un Home Restaurant. Mentre il nostro ufficio legale non ha conosciuto pause durante le vacanze natalizie e in questo inizio di 2024, Campolo ha evidenziato l’assenza di sostegno da parte del Governo Nazionale e la politica locale, apparentemente schierata a favore delle lobby anziché delle imprese innovative.

Le Dichiarazioni di Giorgia Meloni:

Le parole di Giorgia Meloni, durante la conferenza del 4 gennaio, hanno messo in luce il distacco tra il governo centrale e le sfide affrontate dagli imprenditori, soprattutto quelli impegnati nel settore dell’Home Restaurant. Meloni ha sottolineato il contrasto tra l’impegno del Governo per le imprese innovative e la realtà distorta delle politiche locali, mentendo sul fatto che questo Governo sia attento allo sviluppo di nuovi settori e nuove opportunità lasciando così il potere in mano alle Lobby che ormai dettano le agende dei vari Governi italiani portando l’Italia al 57 posto per gli investimenti.

Petizione in Aumento:

La Home Restaurant Hotel, guidata da Campolo, ha reagito prontamente, raccogliendo oltre 1000 firme per una petizione che mira a sottolineare il disagio e la necessità di un supporto più efficace da parte delle istituzioni. La classe dirigenziale politica locale, secondo Campolo, sta disincentivando le aperture nel settore, contribuendo ad alimentare un’illusione di benessere economico che contrasta con la realtà denunciata da Meloni.

Conclusioni:

Il 2024 si apre con un chiaro divario tra le promesse di sostegno alle imprese innovative a livello nazionale e le azioni di politiche locali. La lotta del settore Home Restaurant per difendere la propria esistenza e i diritti dei cittadini che desiderano intraprendere questa forma di imprenditorialità mette in evidenza la necessità di una coerenza e collaborazione tra il Governo Nazionale e le autorità locali per favorire un ambiente imprenditoriale sano e prospero.

