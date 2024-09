Un centenario tutto da leggere. 1924-2024 il Siracusa calcio ha compiuto un secolo di vita e di storia che il giornalista Francesco Nania ha scritto focalizzando l’attenzione su dirigenti, tecnici e calciatori, ricostruendo episodi, partite e aneddoti.

Dal capitano Santuccio ad Alessandro Ricci, da Genesio Pioletti a Fernando Spinelli da Ciano Cavaleri a Giuliano Alma, tutti i protagonisti di una lunga storia di calcio e di passione con un’appendice piena di ricordi a cura di Paolo Lombardo.

Il volume, dal titolo “100 anni da leoni” per i tipi di A&A, sarà disponibile a partire dal prossimo 28 agosto. La presentazione del libro, in collaborazione e con Siracusa Città Educativa e con il Comune di Siracusa, si tiene mercoledì 4 settembre alle 18 all’Urban center di via Bixio, 1 a Siracusa.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.