A volte la scuola riesce a sorprendere andando oltre i confini dell’aula. È quanto accaduto all’Istituto Comprensivo Archimede La Fata di Partinico, dove un gruppo di docenti ha dato vita a un momento musicale intenso e autentico, trasformando l’atrio della scuola in un piccolo concerto capace di coinvolgere e emozionare l’intera comunità scolastica.

Protagonista dell’iniziativa è stato un omaggio a Gino Paoli, figura centrale della canzone d’autore italiana, attraverso l’esecuzione strumentale di uno dei suoi brani più celebri, Una lunga storia d’amore. Un pezzo che, ancora oggi, conserva intatta la sua forza espressiva, parlando di sentimenti universali e attraversando generazioni.





L’esibizione, curata interamente dai docenti di strumento musicale dell’Istituto, è nata in modo semplice ma significativo: uno spazio quotidiano come l’atrio scolastico si è trasformato, per alcuni minuti, in un luogo di ascolto e condivisione. Le note si sono diffuse tra corridoi e cortili, raggiungendo studenti, personale scolastico e anche passanti, creando un’atmosfera raccolta e partecipata, capace di fermare il tempo e restituire alla musica il suo valore più autentico.

Non si è trattato soltanto di un tributo artistico, ma di un gesto profondamente coerente con la missione educativa della scuola: fare della cultura e dell’arte strumenti vivi di crescita, relazione e consapevolezza. In questo senso, l’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di come la scuola possa diventare spazio aperto, dinamico, capace di parlare al territorio e di costruire legami attraverso linguaggi universali.





A rendere ancora più significativo il momento è stata la partecipazione emotiva degli studenti, testimoni diretti di un’esperienza che ha mostrato loro come la musica non sia soltanto materia di studio, ma linguaggio capace di raccontare, unire e lasciare tracce profonde.

L’esecuzione ha visto protagonisti i docenti: Valentina Inzerillo al pianoforte, Rita Riina al sax soprano, Luigi Longini al violino, Angelo Marchese alla chitarra classica e Marco Polito alla chitarra acustica. Un ensemble che ha saputo restituire con sensibilità e misura tutta la delicatezza del brano, offrendo un’interpretazione elegante e coinvolgente.

In un tempo spesso segnato da ritmi frenetici e comunicazioni veloci, momenti come questo ricordano il valore della pausa, dell’ascolto e della bellezza condivisa. E raccontano una scuola che non si limita a trasmettere saperi, ma che sceglie di educare anche attraverso l’emozione.

Luogo: I.C. Archimede La Fata – Partinico, Viale della Regione, 32, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

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