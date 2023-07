Marzamemi, Pachino 19 luglio 2023

“Siamo costretti a difenderci da chi dovrebbe tutelarci: il sindaco di Pachino ha dichiarato guerra ai commercianti”.

Inizierà tra pochi minuti (alle 20 in punto) una manifestazione simbolica (e pacifica) di protesta delle imprese di Marzamemi, che denunciano un tentativo di gestione del borgo marinaro che, fino ad ora, avrebbe prodotto solamente polemiche, malesseri e incomprensioni.

“Nel momento in cui tutte le imprese del turismo in Sicilia e in Italia stanno affrontando l’alta stagione concentrati ad accogliere – dichiarano gli esponenti del Ccn Marzamemi – noi imprenditori di Marzamemi siamo costretti a protestare e attivare manifestazioni di dissenso verso il modo improvvisato, insensato e dittatoriale con cui il sindaco Petralito gestisce questo luogo di lavoro, investimento e accoglienza internazionale”.

I commercianti hanno chiesto, invano, un incontro con Carmela Petralito per programmare la stagione turistica 2023 “colma d problematiche – continuano gli operatori del borgo – che affrontiamo in perfetta solitudine, laddove possibile: carenza idrica, gestione dei rifiuti, viabilità, assenza di progetto circa la valorizzazione del territorio. Il sindaco ha rifiutato perfino di accogliere le valutazioni della Consulta Marzamemi, organismo comunale che comprende anche le nostre associazioni di categoria. E da sola, senza giunta, senza esecutivo, senza assessori competenti in materia, senza che lei stessa abbia competenza e conoscenza di luoghi, settori produttivi e dinamiche turistiche, ha preso decisioni che qui contestiamo, avviando oggi azioni di protesta che devono essere recepite nelle loro motivazioni e contenuti”.

La piattaforma di rivendicazioni dei commercianti prevede:

Una gestione degli ambulanti stagionali corretta rispetto al luogo, non impattante e non ricattatoria: se il sindaco desidera garantire il lavoro stagionale dei camion di panini che ha piazzato in pieno centro storico, deve garantire anche il rispetto delle regole che valgono per noi, le imprese che pagano tasse, assumono dipendenti e assicurano servizi tutto l’anno. Regole igienico sanitarie, di rispetto della bellezza e della storia di un centro storico sottoposto a vincolo paesaggistico e monumentale. Chiediamo di provvedere alla misurazione dei varchi viari nel pieno della attività di quest’area, per far emergere l’errore della scelta anche rispetto alle questioni di viabilità e sicurezza pubblica.

Tutte le questioni emergenziali, quali la guardia medica turistica e la crisi idrica, devono essere risolte immediatamente. Siamo consapevoli che anche quest’anno si è persa l’occasione di programmare e porre le basi per risolvere problematiche “storiche” del borgo e di Pachino. Tuttavia chiediamo una risposta e un impegno immediato per le questioni più drammatiche.

Non comprendiamo perché il sindaco sia in guerra con le imprese turistiche della sua stessa città, e non ci consideri patrimonio economico e sociale della comunità. Per esempio oggi lavoriamo in piena stagione con la sospensione del metano e Carmela Petralito ha perso l’occasione ancora di difendere questo patrimonio di imprese, esprimendo vicinanza e contributo informativo).

Una cosa però sappiamo: se, nell’anarchia di questa situazione dal sindaco voluta, con sacche fuori da ogni regola, i legittimi controlli sulle attività saranno usati con idea persecutoria nei confronti delle attività e degli imprenditori più esposti, noi non lo consentiremo”.

